Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per un nuovo scoppiettante appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 il 40esimo appuntamento con il “papà” di tutti i reality. Il clima nel loft di Cinecittà sembra essere sempre più teso con l’avvicinarsi della finale e, dunque, stasera Alfonso Signorini "varcherà" la porta rossa per approfondire, insieme ai diretti interessati, alcune dinamiche esplose in questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Caos nella Casa del Grande Fratello. Come anticipato, nel reality, con l’avvicinarsi della finale, esplodono scintille. Primo tra tutti, Massimiliano Varrese sembra non aver accettato l'ennesima nomination dei compagni, tanto da essersi reso protagonista di un faccia a faccia con il resto della Casa; in particolare con Rosy e Letizia. Allo stesso modo, iniziano a crollare gli equilibri anche nel rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, sempre più distanti in questi ultimi giorni, con il giovane calabrese sempre più vicino a Beatrice Luzzi.

E ancora, Greta e Sergio sembrano avere sempre più complicità; mentre Perla ha un rapporto speciale con Alessio che fa parecchio discutere anche gli altri inquilini; chissà cosa ne penserà Mirko Brunetti. Nel frattempo, Beatrice si è guadagnata il primo posto da finalista; come avranno reagito i concorrenti? Infine, grandi sorprese attendono Alessio Falsone e Paolo Masella.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto della prossima puntata, rischiando così l’eliminazione. Sei gli inquilini in attesa del verdetto: Simona Tagli, Paolo Masella, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Alessio Falsone e Massimiliano Varrese. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Simona, braccio destro e amica di Beatrice Luzzi; quello meno votato sarebbe – per il momento – Alessio Falsone. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.