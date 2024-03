Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello. Così, questa sera, a partire dalle ore 21.30 andrà in onda su Canale 5 il 41esimo appuntamento del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini “aprirà” le porte della Casa più spiata d’Italia per scoprire quali sono gli animi dei concorrenti che in questi ultimi giorni hanno avuto parecchie incomprensioni. Ad accompagnarlo in quest’avventura – come ormai è noto – l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Fulmini e saette nella Casa di Cinecittà. È bastato che Beatrice Luzzi andasse in finale per fare crollare completamente gli equilibri tra gli inquilini. Così, Massimiliano Varrese sembra soffrire sempre di più il comportamento di Letizia (e conseguentemente di Paolo), nonostante pare che tra i due fosse stata siglata una tregua nei giorni scorsi. Allo stesso modo, anche la coppia degli “Anibaldi” sembra essere giunta definitivamente al capolinea. I due, ormai, non trascorrono più il tempo insieme come prima.

La stessa Anita che, nelle ultime ore, ha rivelato di essere in difficoltà per il rapporto con Alessio Falsone che pare piacerle caratterialmente. Quest’ultimo, nel frattempo, ha anche discusso con Perla, la quale ha avuto un momento di crisi dettato dalla piega diversa che starebbe prendendo il suo percorso nella Casa anche dopo il riavvicinamento con Mirko. Ma non è finita qui, perché Perla, Sergio e Alessio sono stati sorpresi a parlare in codice; chissà cosa avranno avuto da dirsi. E ancora, questa sera, si scoprirà la decisione definitiva di Marco Maddaloni circa la sua avventura nel reality, dopo essere uscito temporaneamente per la morte improvvisa del suocero. Infine, una sorpresa per Massimiliano che potrà riabbracciare la sorella Monica.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto della prossima puntata (dove ad attenderlo c’è già Massimiliano Varrese), rischiando così l’eliminazione. Tre gli inquilini in attesa del verdetto: Simona Tagli, Anita Olivieri e Perla Vatiero. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Simona, braccio destro e amica di Beatrice Luzzi; quella meno votata sarebbe – per il momento – Anita Olivieri. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.