Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. È tutto pronto per la terza puntata del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 23 settembre, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua diciottesima edizione, è tornato a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire le sensazioni degli inquilini ad una settimana dall’inizio di questa avventura. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il terzo appuntamento di questa sera. A pochissime ore dall’ingresso dei primi concorrenti di questa edizione nella Casa, sembrano essere già nate le prime complicità. In particolare, stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez ed Helena Prestes; i quattro concorrenti sembrerebbero essere attratti l’uno dall’altro.

E ancora, ad una settimana dall’inizio del reality, questa sera ci saranno già le prime sorprese per Tommaso Franchi e Javier Martinez. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta ad Enzo Paolo Turchi; nonostante i pochi giorni di permanenza nella Casa, infatti, il ballerino sembra essere diventato un punto di riferimento per la maggior parte degli inquilini. Infine, spazio anche ai primi dissapori.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera, sebbene si inizieranno a conoscere le preferenze del pubblico. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e i due concorrenti più votati saranno immuni dalle nomination di questa sera. Otto i concorrenti finiti in nomination: Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, le ex ragazze di Non è la Rai, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere

Jessica Morlacchi, seguita dalle Non è la Rai; quelli meno votati sarebbero, invece, Ilaria Clemente e Luca Giglio. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.