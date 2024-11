Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la dodicesima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire come sono gli animi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, a quasi due mesi dal loro ingresso nella trasmissione. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attenzione per l’abbandono temporaneo della Casa da parte di Enzo Paolo Turchi. Il ballerino e coreografo, nella giornata di ieri, ha lasciato il reality per motivi personali che non sono ancora stati chiariti del tutto. Negli ultimi giorni, il marito di Carmen Russo aveva mostrato parecchia insofferenza e, questa sera, conosceremo la sua volontà definitiva. Enzo Paolo continuerà quest’avventura o deciderà di dire addio definitivamente alla Casa del Grande Fratello?

Prosegue la passione tra Shaila e Lorenzo che, dopo essere tornati dal Gran Hermano, sono diventati ormai inseparabili. A che punto sarà il loro rapporto con Javier ed Helena, la parte “lesa” nella storia tra l’ex velina di Striscia la Notizia e Spolverato? E ancora, Tommaso Franchi, dopo aver trascorso una settimana in Spagna, al Gran Hermano, farà rientro in Casa, dove ad attenderlo ci sarà Mariavittoria Minghetti che soltanto qualche giorno fa ha palesato il suo interesse per l’idraulico di Siena. Infine, grande attesa anche per l'ingresso di un nuovo concorrente. Stiamo parlando di Stefano Teodisi, ex tentatore di Temptation Island; dopo l’ingresso di Federica Petagna e l’ex fidanzato, Alfonso D’Apice, adesso tocca a lui. Come proseguirà il triangolo amoroso nella Casa più spiata d’Italia? E soprattutto, come la prenderà Alfonso che si confronterà per la prima volta con Stefano?

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati otterranno l’immunità. Tre i concorrenti finiti in nomination: Clayton Norcross, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Mariavittoria; quello meno votato sarebbe, invece, Clayton. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.