Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per la quattordicesima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione e, questa volta, in onda il sabato sera. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati sul rapporto, sempre più incrinato, tra Lorenzo e Javier; i due, inizialmente legati, sembrano non trovare un punto di incontro e, questa sera, saranno protagonisti di un confronto. Il motivo? I dissapori nati a causa dell’interesse da parte di entrambi verso Shaila Gatta. Chissà se finalmente riusciranno a trovare una tregue. Nel frattempo, Javier è sempre più vicino ad Helena.

E ancora, riflettori puntati sul triangolo Alfonso, Federica e Stefano. L’ex protagonista di Temptation Island sembra essere sempre più confusa e, forse, vorrebbe trovare un po’ di pace per se stessa. Tuttavia, proprio recentemente, Federica e Alfonso, in un momento di tenerezza, si sono lasciati andare ad un lungo bacio in giardino sulle note di un brano di Gigi D’Alessio. Jessica Morlacchi sarà la protagonista di una grande emozione: per lei, l’abbraccio della mamma Marina, con cui ha un rapporto molto forte e le è stata accanto in un periodo importante della sua vita, quando le luci della ribalta si erano spente. Infine, un divertente gioco di coppie: il padrone di casa giocherà con le coppie in fieri e con quelle consolidate per scoprire quanto siano solide le loro relazioni.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality. Cinque i concorrenti in attesa del risultato: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Jessica.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Clayton e Amanda. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo l’eliminato di questa edizione del Grande Fratello.