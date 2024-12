Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la sedicesima puntata del Grande Fratello. Dopo una settimana di “pausa”, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Un piatto ricchissimo quello del sedicesimo appuntamento con il reality. La divisione in due gruppi dei concorrenti (quelli in Tugurio e quelli nella Casa) sta creando diverse dinamiche. Infatti, in queste ultime ore, non sono mancate le tensioni; in particolare, nel loft, Shaila ed Helena sembrano non trovare un punto di incontro e sono sempre di più ai ferri corti. Allo stesso modo, nel Tugurio, Lorenzo e Yulia hanno visioni sempre più distanti tanto da continuare a discutere.

Grandi novità per il reality che si “ripopola” chiamando all’ordine nuovi inquilini. Questa sera ben 5 nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa: la showgirl Maria Monsè, accompagnata dalla figlia 18enne Perla Maria (parteciperanno insieme come unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori. In che modo questi nuovi concorrenti influenzeranno le dinamiche del gruppo? Nasceranno nuove alleanze o nuovi conflitti? Infine, grandi emozioni per Javier che riceverà una sorpresa dal padre.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, il concorrente più votato otterrà l’immunità. Quattro i concorrenti finiti in nomination: Stefano Tediosi, Luca Giglioli, Federica Petagna e Javier Martinez.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Javier; quella meno votata sarebbe, invece, Federica. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.