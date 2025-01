Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventitreesima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dall’ultima diretta di lunedì scorso, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

In pochissimo tempo, il reality ha perso due grandi concorrenti di questa edizione. Stiamo parlando di Helena Prestes e Jessica Morlacchi; la modella di origini brasiliane è stata eliminata dal pubblico nel televoto di lunedì scorso e l’ex cantante dei Gazosa ha deciso di abbandonare il gioco, a seguito dell’accesa discussione che l’ha vista coinvolta insieme ad Helena e Ilaria Galassi. Tuttavia, le due ex gieffine non staranno di certo a guardare e continueranno ad alimentare le dinamiche del programma anche da fuori. Così, questa sera, sono pronte ad un nuovo confronto con gli ex compagni di avventura a cui hanno qualcosa da dire.

In questi mesi abbiamo spesso sentito parlare del “guru della moda”, l’uomo con cui Lorenzo – secondo insistenti indiscrezioni - avrebbe avuto un flirt in passato. Colpo di scena: questa sera, il “guru della moda” farà il suo ingresso in Casa per un faccia a faccia con Spolverato. Cosa accadrà? Infine, una dolce sorpresa per Tommaso Franchi che potrà finalmente riabbracciare la mamma Ginevra.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati otterranno l’immunità. Quattro i concorrenti finiti in nomination: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Amanda; quello meno votato sarebbe, invece, Bernardo. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.