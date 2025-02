Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventottesima puntata del Grande Fratello. Il reality show torna questa sera su Canale 5 dalle 21.30, con un nuovo appuntamento ricco di emozioni.

Le anticipazioni della puntata

Il rientro in Casa di Helena Prestes ha scatenato un vero e proprio caos di emozioni. Il triangolo che la vede protagonista, insieme a Zeudi e Javier, continua a regalare colpi di scena e cambi di rotta che sorprendono il pubblico e gli inquilini in Casa. Nelle ultime ore, infatti, il pallavolista sembra avere manifestato il proprio interesse per Helena. Come l’avrà presa Zeudi? Nel frattempo, Lorenzo Spolverato – grande protagonista di questa edizione – riceverà una lettera molto importante. Chi avrà deciso di scrivergli e, soprattutto, come reagirà?

Nell’ultima settimana sono sempre più evidenti le tensioni tra Shaila, Lorenzo e Iago. Questa sera, l’ex velina di Striscia la Notizia e l’attore de Il Segreto potranno confrontarsi in un faccia a faccia. Iago continuerà a muovere le sue dure critiche nei confronti di Shaila? Infine, una dolce sorpresa per Chiara che potrà ricevere l’abbraccio della mamma; una donna, che ha dovuto affrontare numerosi sacrifici per crescere due figli da sola.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa in attesa del verdetto del televoto di stasera. Nel corso della puntata, uno dei concorrenti dovrà lasciare definitivamente il reality. Sei gli inquilini in attesa del verdetto: Emanuele Fiori, Luca Giglioli, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Secondo gli ultimi sondaggi, Iago sembrerebbe essere il favorito dal pubblico, mentre Ilaria appare come la concorrente più a rischio. Tuttavia, nulla è ancora deciso: solo durante la diretta scopriremo chi dovrà abbandonare la Casa e salutare per sempre il Grande Fratello.