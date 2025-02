Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventinovesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, il reality show torna questa sera su Canale 5, a partire dalle 21.30, con un nuovo appuntamento carico di emozioni e colpi di scena. Per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini guiderà la serata, pronto a varcare la celebre porta rossa per affrontare con i concorrenti i temi più scottanti degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio, Rebecca Staffelli raccoglierà e leggerà in diretta i commenti social più divertenti e pungenti dei telespettatori.

Le anticipazioni della puntata

Passione alle stelle tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Negli ultimi giorni, il loro rapporto ha vissuto un'escalation sorprendente: dopo aver manifestato dubbi su un possibile futuro con Helena, Javier si è lasciato travolgere dalla passione. Ma gli altri inquilini come hanno reagito? Non tutti credono nella sincerità del loro legame e c'è già chi sospetta che il pallavolista stia giocando per pura strategia.

Le tensioni, intanto, non mancano. Nella scorsa puntata, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi sono state protagoniste di un duro scontro. L'ex cantante dei Gazosa ha, infatti, lasciato intendere che Amanda, sorella di Loredana Lecciso, sia una “mantenuta”. Un'affermazione che ha acceso gli animi e che questa sera porterà le due a un confronto. Spazio anche alle emozioni: per Maxime, la serata sarà particolarmente speciale. Il concorrente riceverà una dolce sorpresa dal padre, un medico con cinque lauree noto per il suo impegno nella comunità. Il loro rapporto è sempre stato complicato, ma questo incontro potrebbe rappresentare una svolta.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa in attesa del verdetto del televoto. Stasera, uno dei concorrenti dovrà lasciare definitivamente il reality. In bilico ci sono nove inquilini: Iago García, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Secondo i sondaggi, Iago sembrerebbe essere il concorrente più amato dal pubblico, mentre Maxime appare il più a rischio eliminazione. Tuttavia, il destino dei concorrenti è ancora incerto e solo la diretta svelerà chi dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello.