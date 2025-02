Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la trentunesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, il reality show torna questa sera su Canale 5 dalle 21.30, con un nuovo appuntamento. Per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini conduce il programma, pronto a “varcare” la celebre porta rossa per affrontare insieme ai concorrenti i temi più “scoppiettanti” degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio, Rebecca Staffelli darà voce ai telespettatori, raccogliendo e leggendo in diretta i commenti social più esilaranti.

Le anticipazioni della puntata

Tensione alle stelle nella Casa più spiata d’Italia. Quella che sembrava essere una cena tranquilla, la scorsa notte, si è trasformata in occasione di animate discussioni. Protagoniste assolute, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti che non hanno perso l’occasione per confrontarsi. Anche l’elezione di Lorenzo Spolverato a primo finalista non ha accontentato tutti e c’è chi ha avuto da ridire. Scontri anche tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli e tra Iago Garcìa e Alfonso D’Apice. Al termine della scorsa puntata, infatti, i quattro non se le sono di certo mandate a dire.

E ancora, questa sera il reality metterà alla prova l’affinità delle 4 coppie nate nella Casa. Per i vincitori, un inaspettato premio. Tensioni in vista anche per Helena e Chiara: se i loro compagni, Javier e Alfonso sembrano aver stretto un forte legame di amicizia, le due non riescono a trovare un punto di incontro. Come influirà questa situazione nel loro rapporto? Infine, una dolce sorpresa per Mattia che potrà riabbracciare il padre con cui ha spesso raccontato di aver avuto difficoltà a parlare.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, il concorrente più votato otterrà l’immunità.

Sette i concorrenti finiti in nomination:. Il preferito dai telespettatori dovrà prendere una decisione importante sulla prossima eliminazione. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.