Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Tutto è pronto per la trentatreesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, il reality show torna questa sera, 20 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21:30, con un nuovo appuntamento. Alla conduzione Alfonso Signorini che affronterà con i concorrenti i temi più discussi degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio, Rebecca Staffelli darà voce al pubblico leggendo in diretta i commenti social più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

L’intesa tra Helena e Javier continua a crescere. Dopo aver discusso a causa del presunto interesse della modella per Lorenzo, i due sembrano più vicini che mai, tanto che il pallavolista ha confessato di provare un sentimento sempre più forte per lei. Resta da vedere come reagiranno gli altri concorrenti, in particolare Lorenzo e Shaila, che hanno sempre nutrito dubbi su questa relazione. Mentre un amore sboccia, un altro è in crisi. Maria Vittoria e Tommaso, dopo le rivelazioni di Alfonso, faticano ancora a trovare un punto d’incontro. Riusciranno a superare le difficoltà?

Intanto, l’eliminazione di Alfonso ha scosso gli equilibri all’interno della Casa. Questa sera, la sua fidanzata Chiara, nei panni di una vera "vendicatrice", avrà qualcosa da dire a molti degli inquilini. Infine, spazio a grandi emozioni: Helena riceverà una toccante video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico potrà riabbracciare suo figlio Romeo, con cui ha un legame speciale.

Televoto e nomination

L'atmosfera in Casa è carica di tensione in attesa del verdetto del televoto. Questa sera, uno dei concorrenti dovrà dire addio definitivamente il reality. Dieci i concorrenti in attesa del verdetto: Iago García, Amanda Lecciso, Maxime Mbanda, Luca Giglioli, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri, Stefania Orlando, Maria Vittoria Minghetti e Shaila Gatta.

Secondo i sondaggi, Iago sembrerebbe essere il concorrente più amato dal pubblico, mentre Maxime risulta il più a rischio eliminazione. Tuttavia, il destino dei concorrenti è ancora incerto e solo la diretta svelerà chi dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello.