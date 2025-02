Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è pronto per la trentaquattresima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di giovedì scorso, il reality show torna questa sera, 24 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21:30, con un nuovo appuntamento. Alla conduzione Alfonso Signorini pronto ad affrontare insieme ai concorrenti i temi più caldi degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio, Rebecca Staffelli darà voce al pubblico leggendo in diretta i commenti social più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Un colpo di scena attende gli inquilini della Casa più spiata d’Italia: attraverso un televoto flash, verrà eletta la prima finalista donna di questa edizione, che si unirà a Lorenzo Spolverato, finalista già da due settimane. Chi riuscirà a conquistare questo titolo? Intanto, le tensioni non mancano. Shaila ed Helena sono sempre più distanti: sin dall’inizio non hanno mostrato grande sintonia e, negli ultimi giorni, i loro contrasti si sono accentuati. L'ex velina di Striscia la Notizia ha persino scritto una canzone rap contro la modella brasiliana.

Sul fronte degli equilibri, Maria Vittoria e Tommaso sembrano aver trovato un punto di incontro dopo le rivelazioni di Alfonso. Diversa la situazione tra Shaila e Lorenzo: lui ha confessato di essersi sentito solo in un momento difficile, alimentando nuove incomprensioni. Al Grande Fratello è sempre tempo di forti emozioni. Così, Tommaso e Maria Teresa riceveranno due dolci sorprese: il primo potrà finalmente rivedere in collegamento da Siena l’amata nonna Alba e la seconda potrà riabbracciare la figlia Guenda.

Televoto e nomination

L'atmosfera in Casa è carica di tensione in attesa del verdetto del televoto. Questa sera, uno dei concorrenti dovrà dire addio definitivamente il reality. Cinque i concorrenti in attesa del verdetto: Iago García, Luca Giglioli, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Mattia Fumagalli.

Secondo i sondaggi, Iago sembrerebbe essere il concorrente più amato dal pubblico, mentre Giglio e Chiara risulterebbero essere i più a rischio eliminazione. Tuttavia, il destino dei concorrenti è ancora incerto e solo la diretta svelerà chi dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello.