Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di giovedì scorso, il "papà" di tutti i reality torna questa sera, lunedì 3 marzo, su Canale 5 a partire dalle 21:30, con un nuovo appuntamento che promette colpi di scena e che vedrá ben due eliminazioni. Al timone, come sempre, Alfonso Signorini, che approfondirà con i concorrenti le vicende più significative degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5 e Beatrice Luzzi, ex concorrente del programma, entrambe pronte a commentare le dinamiche della Casa. Non mancherà, inoltre, Rebecca Staffelli, che darà voce al pubblico leggendo in diretta i commenti social più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Questa sera, a gran sorpresa, il Grande Fratello ha deciso di mettere tutti a rischio eliminazione, salvo i due finalisti, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. A seguito dell'esito del primo televoto che vedrá coinvolti Chiara, Zeudi, Helena, Maria Teresa e Mattia, ci sarà un secondo televoto flash che decreterà una seconda e definitiva eliminazione.

Continua il tira e molla tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che tra litigi e riappacificazioni non smettono di mettere in discussione la loro relazione nata all'interno della casa. Proprio su questo, Jessica Morlacchi avrebbe fatto alcune rivelazioni su un presunto segreto che andrebbe oltre la "complicitá" creatasi tra Lorenzo e Chiara che ha scatenato la gelosia dell'ex ballerina di Amici. Nelle ultime settimane, Zeudi é stata protagonista, a più riprese di critiche da parte del resto del gruppo, per la sua poca chiarezza sui rapporti e i sentimenti che prova per Helena ed Javier. Questa sera, sará messa alla prova: la modella dovrà fare una scelta che riguarda il suo passato.

Televoto e nomination

Cresce la curiosità e la tensione per quanto riguarda il televoto di questa sera. In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma.

Secondo i primi sondaggi, Helena sembrerebbe essere la super favorita del pubblico, mentre, di poco, al di sotto degli altri tre concorrenti, pare esserci Maria Teresa Ruta.

Non ci dimentichiamo che seguirà, poi, una seconda eliminazione a sorpresa. Non ci resta che aspettare la diretta di questa sera per scoprire chi saranno i concorrenti che dovranno dire addio al sogno della finale ed abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello.