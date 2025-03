Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la trentasettesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, torna il secondo appuntamento settimanale con il “papà” di tutti i reality. Così, questa sera, giovedì 6 marzo, su Canale 5 a partire dalle 21.30, Alfonso Signorini approfondirà con i concorrenti le vicende più “scoppiettanti” degli ultimi giorni.

Le anticipazioni della puntata

La serata si preannuncia ricca di sorprese. Il Grande Fratello ha in serbo una particolare strategia per le nomination: i concorrenti crederanno di fare le classiche votazioni, ma in realtà attiveranno un meccanismo speciale che, nella prossima puntata, porterà alla proclamazione del terzo finalista.

Tensione alle "stelle" tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: nonostante abbiano deciso di separarsi, l’attrazione tra loro sembra ancora forte. Shaila, però, è in crisi, consapevole dei limiti del rapporto con Lorenzo. Questa sera l’ex ballerina di Amici riceverà una visita speciale da sua madre Luisa, che ha qualcosa di importante da dirle.

Al centro della puntata anche Maria Vittoria Minghetti. Nei mesi trascorsi nella Casa, si è sempre mostrata come una donna forte e determinata, ma di recente ha svelato le sue fragilità e insicurezze. Per lei, un momento toccante: una lettera da parte del fratello, con cui ha un rapporto complicato.

Televoto e nomination

La tensione cresce anche per il verdetto del televoto. In nomination ci sono quattro concorrenti: Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Maria Vittoria Minghetti e Stefania Orlando.

Secondo i primi sondaggi, Stefania sembrerebbe essere la favorita del pubblico, mentre Federico Chimirri rischia maggiormente l’eliminazione. Chi dovrà dire addio alla Casa e al sogno della finale? Non ci resta che seguire la diretta per scoprirlo.