Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ci siamo. È ormai tutto pronto per la quarantesima puntata del Grande Fratello. Gli inquilini hanno da poco festeggiato i sei mesi di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia e, questa sera, lunedì 17 marzo, a partire dalle 21.30 su Canale 5, ad attenderci ci sarà un nuovo scoppiettante appunto condotto da Alfonso Signorini. La diretta di giovedì scorso si è conclusa con le nomination che hanno mandato al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Chi dovrà rinunciare al sogno della vittoria?

Le anticipazioni della puntata

La tensione è forte per la puntata di questa sera. Con la finale sempre più vicina e ancora molti inquilini in gioco, tutto può succedere. I concorrenti lo sanno bene e sono pronti a qualsiasi imprevisto. E stasera, infatti, non ci sarà solo un’eliminazione: nel corso della diretta verrà aperto un televoto flash che porterà un altro concorrente a lasciare la Casa. Chi sarà il prossimo a dover abbandonare il gioco? E come reagiranno gli altri inquilini alla notizia?

Ormai, i conflitti e le incomprensioni sono una costante nella Casa del Grande Fratello. Sabato sera, nonostante il clima festoso per i sei mesi di permanenza, le tensioni non sono mancate. Tra un ballo e l’altro, si è acceso un nuovo scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la cui storia sembra ormai arrivata al capolinea. Nel frattempo, anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno vissuto un’altra crisi: saranno riusciti a trovare un punto di incontro? Ma non mancheranno anche momenti di grande emozione: Jessica Morlacchi potrà finalmente riabbracciare i suoi adorati nipotini, mentre Tommaso Franchi, l’idraulico di Siena, potrà rivedere suo padre.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al sogno di arrivare in finale e, sappiamo non essere il solo. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono cinque protagonisti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti.

Secondo i sondaggi, Helena sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, mentre Chiara sembrerebbe la concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà svelare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello e chi sarà il secondo eliminato della puntata dal televoto flash.