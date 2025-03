Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attesa è finita. È ormai tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello. Giunto al suo quarantunesimo appuntamento, questa sera, lunedì 24 marzo – a distanza di una settimana dall’ultima diretta – torna in prima serata su Canale 5 il “papà” di tutti i reality, condotto da Alfonso Signorini. La puntata di lunedì scorso si è conclusa con le nomination che hanno mandato al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes e Luca Giglioli. Chi dovrà rinunciare al sogno della vittoria?

Le anticipazioni della puntata

Cresce la tensione per la puntata di questa sera. Sono ormai trascorsi più di sei mesi dall’ingresso degli inquilini nella Casa più spiata d’Italia e, tra amori, litigi, complicità ed emozioni, questa avventura sta per giungere al termine. Non a caso è tempo di tirare le somme e, stasera, sarà il momento degli ultimi confronti tra i nove concorrenti rimasti in gioco. Tre di loro hanno già strappato il biglietto per la finale - Lorenzo, Zeudi e Jessica – altri, invece, sono lizza per l’ambito traguardo. Chi tra loro ci arriverà?

Con la finale sempre più vicina, le incomprensioni nella Casa non si sono di certo placate. In questi ultimi giorni, dubbi e incertezze hanno investito il rapporto di Shaila e Zeudi e di quest’ultima con buona parte dei compagni d’avventura. In molti, infatti, hanno messo in dubbio il comportamento dell’ex Miss Italia. Nel frattempo, Shaila e Lorenzo hanno avuto un importante momento di riavvicinamento: avranno trovato una tregua?

Televoto e nomination

Grande attesa in vista del verdetto del televoto di questa sera. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al sogno di arrivare in finale e, probabilmente, non sarà il solo. Tre gli inquilini in attesa dell’esito del televoto: Chiara, Helena e Giglio.

Secondo i sondaggi, Helena sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, mentre Chiara e Giglio sembrerebbero essere i concorrenti più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà svelare chi dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello.