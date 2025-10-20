Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Tutto è pronto per il quarto appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, lunedì 20 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del “papà” di tutti i reality. I coinquilini sono giunti alla quarta settimana di permanenza nella Casa più spiata d’Italia e le prime dinamiche hanno preso il sopravvento. Simona Ventura è pronta a tornare in Casa per raccontarci come prosegue questa avventura. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un’ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

La puntata di questa sera ci riserverà subito una grande emozione, il rientro in Casa di Anita, costretta ad uscire la scorsa settimana per motivi strettamente personali. Come reagiranno gli altri inquilini? Sembra già essersi formato il primo “quadrilatero” nella Casa più spiata d’Italia che vede coinvolta Rasha con Omer, Francesco e Jonas.

E ancora, spazio alla storia di Ivana, che ha affrontato con grande coraggio e forza il suo percorso di transizione; per lei una grandissima sorpresa, la visita del marito che ha da dirle qualcosa di molto importante. Infine, un televoto flash che costringerà un inquilino ad abbandonare il reality.

Televoto e nomination

Per questa sera, i concorrenti al televoto potranno dormire sonni tranquilli. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Sono quattro i “casalinghi” in attesa del risultato della nomination: Francesco Rana, Omar “Bena” Benabdallah, Grazia Kendi e Giulia Soponariu.

Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori

preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Francesca, mentre Bena sembrerebbe il concorrente più a rischio. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo nel corso della diretta scopriremo il verdetto del pubblico.