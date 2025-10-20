Sinner rinuncia alla Davis. "Non ha dato la sua disponibilità"

L'Italia difenderà la Coppa Davis vinta per due anni consecutivi senza il suo numero uno, Jannik Sinner, che ha rinunciato alla partecipazione della competizione che si terrà a Bologna dal 18 al 23 novembre. "Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra ", ha dichiarato il capitano del Team Italia, Filippo Volandri.

Chi sono i convocati

Sul campo veloce indoor della "SuperTennis Arena" di BolognaFiere vedremo Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sono i cinque convocati di Volandri. " Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un'ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione", ha dichiarato Volandri.

Binaghi: "Scelta dolorosa"

Inutile girarci attorno, a tenere banco la rinuncia di Sinner è stata commentata dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che non ha nascosto la sua amarezza. " Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa , che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre ".

Gli indizi sul "no" di Sinner

Che quest'anno Sinner fosse incerto fino all'ultimo non lo aveva nascosto dichiarandolo pochi giorni fa nel ricchissimo torneo arabo da lui vinto con una finale perfetta contro Carlos Alcaraz. Alla domanda che la stampa gli ha fatto a Riad sulla partecipazione alla Coppa Davis, Jannik ha risposto: " La Davis? Non ho ancora deciso ". Decisive, quindi, le ultime ore con l'altoatesino che concluderà dunque la sua stagione agonistica con le Atp Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre.

Sì di Alcaraz alla Spagna

Inevitabilmente, nei prossimi giorni, non mancheranno le polemiche tra chi dirà che avrebbe dovuto giocare e chi riterrà di aver fatto bene dopo una stagione logorante anche perché, proprio nelle ultime ore, sono arrivate le convocazioni della Spagna e il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha invece risposto presente (gli altri convocati sono Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers, il quinto nome verrà comunicato soltanto una settimana prima dell'inizio della Davis.

Il calendario dell'Italia

Il

debutto degli azzurri è previsto per mercoledì 19 novembre ai quarti di finale contro: venerdì 21 novembre, se il team Volandri dovesse battere gli austriaci, si ritroverebbe una tra Francia e Belgio.