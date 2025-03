Grande Fratello, le pagelle: Helena Prestes lascia perplessi, Tommaso Franchi e la finale “mancata”

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 17 marzo, è andata in onda su Canale 5 la quarantesima puntata del Grande Fratello. Tommaso Franchi è stato eliminato. Tre i concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Giglio ed Helena. L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata della semifinale, prevista per lunedì 24 marzo. Ecco le pagelle della serata.

Helena Prestes – voto 4

Predica bene, ma razzola male, anzi malissimo. Dopo aver “imposto” a Javier di non parlare con Zeudi per via della sua gelosia, eccola riavvicinarsi a Lorenzo, il suo primo “flirt” nella Casa più spiata d’Italia. Bene, ma non benissimo. Proprio lei, che fino a poco fa ne diceva di ogni su di lui, sembra aver atteso strategicamente l’allontanamento di Lorenzo da Shaila per tornare sui suoi passi. Ma la domanda sorge spontanea: sarà strategia, considerando che Lorenzo è il primo finalista, oppure Helena non hai mai davvero dimenticato Spolverato?

Javier Martinez – voto 8

Povero Javier. Dopo averci impiegato mesi prima di lasciarsi andare con Helena, vede quest’ultima riavvicinarsi a Lorenzo, proprio colui che fino a poco tempo fa era il suo nemico numero uno. La sua reazione? Alzarsi dal divano e cambiare posto, mentre Helena ride come se nulla fosse. Una scena quasi surreale, soprattutto considerando che, per molto meno, lei si era infuriata con lui, arrivando persino a chiedergli di non parlare più con Zeudi. E come se non bastasse, poco dopo, arriva la doccia fredda: deve abbandonare il programma. Ma per lui c’è un colpo di scena positivo: il bonus che gli permette di rientrare in gioco. Ora sta a lui sfruttare al meglio questa seconda chance.

Zeudi Di Palma – voto 4

È arrivata tra le ultime, ma si è rivelata la miglior giocatrice di questa edizione. Ha persino superato Lorenzo Spolverato (e già questo dice tutto), conquistando con astuzia un posto in finale, soffiando persino il traguardo a Shaila ed Helena, in lizza per la vittoria sin dal giorno zero. Zeudi non si limita a giocare, ma sa esattamente come farlo. Prima nomina Mariavittoria per separarla da Tommaso, poi svela che Mariavittoria è attratta dalle donne e, infine, entra in vasca con lei, probabilmente ben consapevole di scatenare la gelosia di Tommaso. Strategia? Secondo lui sì. E non sarebbe la prima volta: anche con Helena e Javier ha trovato il modo di far parlare di sé, esattamente come ieri sera con Lorenzo e Shaila. Insomma, sa sempre dove colpire.

Tommaso Franchi – voto 7

“Galeotto” fu il bagno tra Mariavittoria e Zeudi, che lo ha mandato su tutte le furie. Il motivo? Tommaso è convinto che Zeudi stia giocando una strategia e, probabilmente, non ha tutti i torti. Tuttavia, la sua reazione è sembrata un po’ eccessiva. L’idraulico dal cuore buono di Siena è sicuramente molto innamorato, ma a volte tende a ingigantire le situazioni, rendendole più pesanti del necessario. Detto questo, il suo sentimento è autentico, lontano da qualsiasi calcolo o voglia di telecamere. E questo, almeno, gli va riconosciuto. Purtroppo, è proprio lui a venire eliminato nel corso della serata a causa di un televoto flash. Diciamocela tutta, Tommaso meritava la finale; è stato un vero esempio.

Shaila Gatta – voto 5

Prendere le distanze da Lorenzo? Scelta giusta, visti i precedenti, peccato solo che arrivi a scoppio ritardato. Dopo mesi passati a difenderlo a spada tratta, Shaila decide improvvisamente di cambiare rotta. Nulla di male, anzi, ma il tempismo lascia più di qualche dubbio, considerando che avviene subito dopo aver perso – seppure momentaneamente - il posto da finalista.

Ancora più discutibili sono le modalità: accusare Lorenzo di aver recitato per sei mesi fa sorgere una domanda inevitabile,

Per il quarantesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.4% di share.