Grande Fratello, le pagelle: Javier Martinez a caccia di flirt, Chiara Cainelli brilla per autenticità

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 3 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la ventottesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Il pubblico ha deciso di eliminare definitivamente dal gioco Emanuele Fiori; Ilaria Galassi, invece, ha deciso di lasciare il reality. Nove i concorrenti in nomination: Iago García, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Luca Giglioli, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta; l'inquilino meno votato dal pubblico sarà eliminato nel corso della prossima puntata di giovedì 6 febbraio.

Ecco le pagelle della ventottesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Javier Martinez – voto 4

Ci risiamo: Javier è di nuovo in preda all’incertezza. Questa volta, però, il pallavolista spiazza tutti confessando il suo legame speciale con Helena. “Sei bellissima” le sussurra, ma subito dopo frena: “C’è qualcosa che mi blocca”. Il vero enigma è capire cosa, soprattutto di fronte a un’Helena ormai completamente presa da lui. A un certo punto, sarebbe il caso di assumersi le proprie responsabilità e prendere una posizione. Va bene l’indecisione, ma dopo mesi nel reality un po’ di chiarezza non guasterebbe. D’altronde, soltanto nella scorsa puntata, Javier dichiarava il suo interesse per Zeudi. Che sia solo insicurezza o c’è dell’altro?

Helena Prestes – voto 7

Ci sono volute settimane, forse mesi, ma finalmente abbiamo visto un’Helena diversa. Con gli occhi colmi di lacrime, si è lasciata andare con Javier, mostrandogli le sue fragilità. Un momento intenso ed emozionante, capace di rivelare il suo lato più autentico: la vulnerabilità. A questo punto, resta solo una speranza: che Helena non finisca per scottarsi.

Lorenzo Spolverato – voto 4

Se perfino la sua fidanzata gli rimprovera di pensare troppo al gioco, allora c’è un problema. Che Lorenzo punti alla finale è scontato - dopotutto, ha scelto di partecipare a un reality - ma la sua “ossessione” per la strategia rischia di mettere in secondo piano tutto il resto, compresi i sentimenti di Shaila. “Non so come faccia Shaila a starti dietro”, commenta Beatrice Luzzi, e difficile darle torto. Forse sarebbe il caso di alleggerire la presa e vivere l’esperienza con più spontaneità. Ci riuscirà? Per ora, sembra altamente improbabile.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi – voto 8

Veri, spontanei e senza filtri. Così si potrebbe descrivere il rapporto di Mariavittoria e Tommaso; una coppia che ha saputo conquistare il pubblico senza bisogno di esibizionismi. Il loro legame è autentico, lontano dalla ricerca quasi ossessiva di clip e blocchi in puntata. Hanno semplicemente scelto di viversi, di esserci l’uno per l’altro, e questa naturalezza è ciò che il pubblico non solo vede, ma soprattutto apprezza.

Pamela Petrarolo – voto 4.5

Qualcuno mandi un aereo alla “survivor” delle Non è la Rai! È bastato un messaggio per Amanda Lecciso per far scattare l’ira di Pamela, che non ha risparmiato critiche e frecciate. Difficile trovare una clip in cui non sia protagonista quando si tratta di parlare male di qualcuno. Ora, senza la sua alleata Ilaria, sarà interessante vedere come gestirà la situazione. E dulcis in fundo? Nomina Iago perché la sua conversazione con Javier in sauna le è sembrata un chiacchiericcio poco elegante… ma non è forse la stessa che non perde occasione di “spettegolare” con Jessica e compagnia?

Emanuele Fiori – voto 5

“Senti di aver dato il giusto a questa esperienza?”, chiede Alfonso Signorini. Emanuele risponde convinto di sì, ma la realtà sembra ben diversa. Alla fine del suo percorso nel reality, è probabile che in pochi si ricorderanno di lui. Senza dubbio un ragazzo educato e perbene, ma nel contesto di un reality serve qualcosa di più: personalità, carattere, presenza. Non sorprende, infatti, che sia proprio lui a dover abbandonare la casa.

Ilaria Galassi – voto 7

Dopo 141 giorni nella Casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi sceglie di abbandonare il reality. L’ex Non è la Rai sente troppo la mancanza della sua famiglia e, più sicura che mai, varca la porta rossa, nonostante il pubblico l’avesse appena salvata al televoto. Nel bene e nel male - scontro con Helena a parte - la Galassi si è distinta come una concorrente di carattere, capace di far parlare di sé e lasciare il segno in questa edizione.

Shaila Gatta – voto 5

Un vero e proprio “processo alle intenzioni” per l’espressione di Iago, “abbassa la testa” (probabilmente intendeva dire, si spera, “abbassa la cresta”), certo poco elegante, ma nulla che Shaila e Lorenzo non abbiano già superato con uscite altrettanto discutibili. Convinta più che mai, Shaila continua a sostenere che Javier provi ancora interesse per lei e, in studio, si atteggia come se al suo cospetto la prima diva di Hollywood impallidisse. Forse sarebbe il caso di ridimensionarsi un po’?

Iago García - voto 6.5

Ha sicuramente esagerato, e lo ha anche ammesso, scegliendo di scusarsi con Shaila (seppur solo in puntata). Che piaccia o meno, Iago non ha paura di dire la sua, anche a costo di accumulare nomination su nomination. Anche lui, a modo suo, gioca e punta alla finale. E sa bene chi “colpire”: Shaila e Lorenzo, una coppia forte e influente nel reality. La verità? Nonostante alcune uscite infelici e le saune dai contenuti discutibili, Iago ha saputo accendere le dinamiche del gioco.

Chiara Cainelli – voto 8

Finalmente abbiamo avuto modo di conoscere un po’ di più Chiara. Entrata nella Casa con discrezione, ha saputo farsi spazio poco alla volta, mostrando il suo vero carattere. Prima la storia con Alfonso, poi l’emozionante incontro con la mamma: due momenti che hanno rivelato la sua genuinità e la sua dolcezza.

Una bontà d’animo che è emersa con forza nell’abbraccio alla madre, arrivata per sostenerla in questo percorso. Che dire? Alla fine, la sincerità ripaga sempre.

Per il ventottesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16% di share.