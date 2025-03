Grande Fratello, le pagelle: Javier Martinez vacilla, Shaila Gatta si risveglia

Ieri sera, giovedì 13 marzo, è andata in onda su Canale 5 la trentanovesima puntata del Grande Fratello. Stefania Orlando è stata eliminata. Cinque i concorrenti in nomination: Javier Martinez, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Shaila Gatta. L'inquilino meno votata dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata di lunedì 17 marzo. Ecco le pagelle della serata.

Helena Prestes – voto 7

E crisi fu. È bastato un semplice aereo per Zeudi e Javier a far vacillare Helena. Tutto è successo nella scorsa puntata, quando la modella ha scoperto che il fidanzato non ha esitato a rispondere con dei cuoricini ai fan che avevano dedicato un messaggio a lui e Zeudi. Possiamo darle torto? Decisamente no. Se Javier tenesse davvero a Helena, perché sentire il bisogno di assecondare Zeudi? Perché non fare un passo indietro per evitare di far soffrire la sua fidanzata? Un atteggiamento che ha inevitabilmente incrinato il loro rapporto, facendo emergere dubbi e insicurezze. Quelle stesse fragilità che rendono Helena autentica, ma che lei prova a mascherare dietro un sorriso, trascinandosi dietro il peso di un passato tutt’altro che facile, come emerso dalla sua linea della vita.

Javier Martinez – voto 4

Javier torna a deludere. Sembrava aver preso una posizione chiara, scegliendo di stare al fianco di Helena, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Davanti a una Helena in crisi per la sua vicinanza a Zeudi – che, tra l’altro, ha ammesso che avrebbe approfondito la conoscenza con lui se non fosse stato impegnato – il pallavolista non fa un passo indietro. Perché, di fronte alla sofferenza della fidanzata, non riesce a prendere le distanze da Zeudi? Il dubbio sorge spontaneo: Javier ha scelto di stare con Helena perché realmente interessato a lei o perché ha percepito la sua forza fuori dal gioco? E ora che Zeudi è diventata la terza finalista, sta forse rivalutando le sue scelte?

Zeudi Di Palma – voto 5

Si definisce la ragazza della porta accanto, ma chi ci crede? Forse nemmeno lei. Dopo aver conquistato la finale, non perde tempo e decide di “colpire e affondare” Mariavittoria e Tommaso, tirando fuori un presunto interesse di Mariavittoria per le donne. Un'uscita decisamente discutibile, considerando che si trattava di una vecchia “confessione”. Ma non è tutto. Zeudi continua a proclamare il suo grande rispetto per le coppie, assicurando di non volersi mai intromettere. Peccato che, appena Helena – con cui aveva un legame stretto – è uscita, si sia subito avvicinata a Javier, lo stesso ragazzo di cui Helena si diceva quasi innamorata. Una cosa è certa: Zeudi sa come muoversi nel gioco e nelle strategie del reality.

Shaila Gatta – voto 8

Sembra non aver ancora digerito l’amara realtà: non è stata scelta per la finale, mentre al suo posto è andata Zeudi. Un colpo difficile da mandare giù, tanto che negli ultimi giorni si è lasciata andare a riflessioni e momenti di sconforto, chiedendosi perché il pubblico non l’abbia premiata. L’ex velina non ha dubbi: si sente più meritevole di Zeudi, anche se – almeno a parole – ribadisce di essere felice per lei. Ma il pensiero che le ronza in testa è un altro: la coppia degli Shailenzo l’ha aiutata o penalizzata? Con grande lucidità, nel confessionale, ammette di sentirsi spesso associata a Lorenzo, quasi come se la sua identità fosse in secondo piano. E così, finalmente, arriva la consapevolezza: ha pensato troppo agli altri e troppo poco a se stessa. Ci è arrivata. Tardi, ma meglio che mai.

Giglio – voto 5

Ci è voluta Stefania Orlando per accendere Giglio. Dopo mesi trascorsi nell'ombra di Lorenzo Spolverato, il parrucchiere ha finalmente mostrato un po’ di carattere. È bastato lo scontro nell’ultima puntata con Stefania per farlo esplodere e uscire, almeno per un attimo, dalla sua comfort zone. Continua a ribadire di non essere abituato a dire cattiverie, e questo gli fa certamente onore. Tuttavia, in un reality, rimanere ai margini non è sempre la scelta migliore: prima o poi bisogna prendere posizione ed esporsi. Ora che si è “svegliato”, siamo sicuri che non sia troppo tardi per lasciare il segno?

Stefania Orlando – voto 8

Tutto come previsto: Stefania Orlando è costretta ad abbandonare il gioco. Il motivo? Essersi schierata apertamente contro Lorenzo, Shaila e Chiara, finendo per pagarne le conseguenze. Esporsi è sempre un rischio, e Stefania lo sa bene. La sua uscita è una grande perdita per il reality. Basti pensare che quasi l’intera puntata di ieri sera è stata dominata da dinamiche che ruotavano attorno a lei.

Può piacere o meno, ma una cosa è certa: anche in questa seconda esperienza, Stefania ha dimostrato di essere una

Per il trentanovesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 14.8% di share.