Grande Fratello, le pagelle: Lorenzo Spolverato un "disastro", Shaila Gatta apre gli occhi

Ieri sera, giovedì 27 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentacinquesima puntata del Grande Fratello. Amanda Lecciso è stata eliminata dal pubblico. Cinque le concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata di lunedì 3 marzo. Ecco le pagelle della serata.

Helena Prestes – 8

Dopo aver apparentemente incassato il colpo lunedì scorso, quando Jessica è stata eletta prima finalista donna, Helena è sprofondata in un vortice di sconforto. La modella brasiliana ha trascorso gli ultimi giorni a rimuginare, chiedendosi cosa avrebbe potuto fare diversamente per conquistare quel titolo tanto ambito. Settimana dopo settimana, l’impressione è che Helena stia finendo per essere “vittima” del suo stesso gioco. Se un tempo sembrava la candidata più quotata alla vittoria, ora si ritrova a dover fare i conti con una realtà ben diversa: il posto da finalista le è stato “soffiato” da Jessica. Ma perché? Forse il pubblico ha iniziato a non apprezzare la sua determinazione assoluta? Dopotutto, è un gioco, ed è normale voler vincere. Tutti sono lì per quello. Helena, però, a differenza di alcuni compagni d’avventura che si nascondono dietro un finto perbenismo, lo ammette senza mezzi termini. E forse, proprio questa sua trasparenza, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Lorenzo Spolverato – voto 4

Un disastro totale. Lorenzo sembra aver perso completamente la bussola, arrivando a scagliarsi contro Shaila con parole durissime e, in un impeto di rabbia, persino a strappare i ricordi della loro storia dall’armadio dell’ex velina (e non solo). Tra le tante crisi che hanno segnato il loro rapporto – già definito “malsano” dalla stessa Shaila – questa è stata senza dubbio la peggiore, tanto da coinvolgere anche gli altri inquilini. La verità è che Lorenzo appare sempre più confuso: prima si lamenta dell’insistenza di Shaila, poi della sua assenza nei momenti di difficoltà. Insomma, adesso basta. È arrivato il momento di mettere un punto. Speriamo solo che tutto questo – come ha suggerito anche l’ex velina in un momento di sfogo – non sia soltanto un tentativo disperato di guadagnarsi qualche clip in puntata.

Shaila Gatta – voto 7

Ci è voluto tempo, tanto, forse troppo, ma finalmente Shaila sembra aver raggiunto una consapevolezza fondamentale: nella storia con Lorenzo, si è sempre messa al secondo posto. In questi mesi ci hanno abituati a confronti accesi, discussioni infuocate e crisi senza fine, ma ora la situazione sembra aver toccato un punto di non ritorno. Dopo l’ennesimo crollo di Lorenzo, Shaila ha finalmente fatto un passo indietro. E, diciamolo, era anche ora. Resta solo da vedere se questa volta si tratti di una svolta definitiva o dell’ennesimo capitolo di una storia che si trascina (ahinoi) da troppo tempo.

Zeudi Di Palma – voto 5

Ormai non c’è puntata in cui Zeudi non finisca al centro della scena. Il motivo? Sempre lo stesso: gli scontri con Helena. Sembra proprio che ce l’abbia con la modella brasiliana, ma a ben vedere, forse dovrebbe quasi ringraziarla. Dopotutto, se nelle ultime puntate ha avuto spazio nei blocchi principali, è stato anche grazie a lei. Al di là del toccante racconto del suo coming out, con la sorpresa della mamma – una delle pagine più belle di questa edizione, come giustamente sottolineato dal padrone di casa – il contributo di Zeudi al reality non è certo memorabile. E qualcosa, nel suo atteggiamento, continua a non convincere del tutto.

Amanda Lecciso – voto 8

È lei l’eliminata della trentacinquesima puntata. Dopo l’uscita di Iago, tocca ad Amanda abbandonare la Casa, chiudendo così un percorso che, nel bene e nel male, l’ha vista protagonista. È stata una concorrente interessante, capace di far parlare di sé, prendere posizione e mettersi in gioco senza paura. Al suo ingresso, in pochi avrebbero scommesso su una sua lunga permanenza e, invece, ha saputo sorprendere tutti, dimostrando carattere e personalità.

Javier Martinez – voto

Un trentesimo compleanno carico di emozione per Javier, che ieri sera ha ricevuto a sorpresa una lettera da Helena e la visita del fratello Juan Manuel. Un momento speciale per lui, che spesso si è lasciato avvolgere dal silenzio, custodendo dentro di sé un passato segnato anche dal dolore per la perdita della madre.

Dopo qualche incertezza iniziale sul suo rapporto con Helena, sembra che i due abbiano finalmente trovato un equilibrio, senza la necessità di cercare a tutti i costi le telecamere. Un legame che, almeno per ora, appare

Per il trentacinquesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.3% di share.