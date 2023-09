Dal Grande Fratello a Porta a Porta: tutti i programmi in partenza a settembre

Rai e Mediaset sono pronti alla sfida televisiva. Con l'inizio di settembre la programmazione televisiva autunnale riparte con il ritorno in video dei programmi più amati e seguiti della tv. Mentre quasi tutti i programmi di informazione e attualità sono tornati in palinsesto con i consueti orari ("La vita in diretta", "Pomeriggio 5", "Quarta repubblica", "Fuori dal coro" ndr), le trasmissioni di intrattenimento stanno tornando alla spicciolata. All'appello, infatti, mancano ancora gli show della prima serata e alcuni programmi seguitissimi del daytime.

Attualità e programmi di informazione

Dopo l'atteso debutto su Rete 4 di Bianca Berlinguer alla guida di "E' sempre Carta bianca", mercoledì 13 settembre torna in prima serata su Rai3 l'appuntamento con Federica Sciarelli e i nuovi casi di "Chi l'ha visto". Il giorno dopo, giovedì 14 settembre, comincia invece la nuova stagione di "X Factor" su Sky Uno e Tv8. Torna in video anche Bruno Vespa, da lunedì 11 settembre con "Cinque minuti" e da mercoledì 13 settembre con la nuova edizione di "Porta a Porta". Sabato 16 esordirà Elisa Isoardi con "Linea verde life" su Rai1. I telespettatori dovranno, invece, attendere lunedì 25 settembre per rivedere Federica Panicucci e Francesco Vecchi a "Mattino Cinque News".

Game show e intrattenimento

Mentre "Uomini e donne" e "Grande Fratello" sono già tornati in onda (il Gf replica ogni venerdì), i grandi show del prime time prenderanno il via negli ultimi due weekend di settembre. Sabato 16 la nuova squadra di Maria de Filippi tornerà su Canale 5 con i nuovi episodi di "Tu si que vales", mentre domenica sarà la volta di Gerry Scotti con il ritorno di "Caduta Libera". Domenica 17 settembre gli allievi di "Amici di Maria De Filippi" torneranno nella scuola più amata del piccolo schermo su Canale 5, mentre su Rai1 Mara Venier condurrà la prima puntata della nuova stagione di "Domenica In". Il pubblico dovrà, invece, attendere ancora un po' per rivedere in onda la squadra di "Striscia la notizia" (dal 25 settembre) e "Ciao Darwin", inizialmente previsto al via dal 15 settembre ma slittato a fine mese. La data di inizio di "Tale e quale show", invece, è prevista per venerdì 22 settembre, mentre è ancora incerto l'esordio della nuova edizione de "Le Iene" su Italia Uno senza Belen Rodriguez.