Grande Fratello, televoto e nomination: cosa succede stasera

È tutto pronto per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello. Questa sera, giovedì 9 novembre, a partire dalle ore 21:25, andrà in onda il 18esimo appuntamento con il “papà” di tutti i reality. Come ogni diretta, Alfonso Signorini aprirà la le porte della Casa più spiata d’Italia per affrontare, insieme ai protagonisti, i temi più salienti di questi ultimi giorni. Come sempre, ad affiancare il padrone di casa, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà tutti i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta quelli più piccanti ed interessanti.

Le anticipazioni della 18esima puntata

È un piatto molto ricco quello del 18esimo appuntamento con il reality di Canale 5. Nella casa di Cinecittà sembrerebbe esserci aria di primavera; così, non soltanto è scattato finalmente il bacio tra Paolo e Letizia (anche se stanno già vivendo le prime incomprensioni), ma in questi ultimi giorni abbiamo visto un nuovo riavvicinamento (ed inaspettato) tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Proprio il calabrese e l’attrice, infatti, dopo giorni di distacco (a seguito delle affermazioni di Garibaldi su Beatrice) sembrano essersi riappacificati, rendendosi anche protagonisti di un bacio appassionato.

Naturalmente, come sempre, nella Casa del Grande Fratello non è tutto rose e fiori. Massimiliano Varrese, non ha per nulla gradito la nomination di lunedì sera e, il giorno successivo alla puntata, ha colto la palla al balzo per manifestare il suo dissenso agli inquilini, sottolineando di essere stato fino a poco tempo fa tra i preferiti. Tuttavia, nelle ultime ore, sono arrivate delle scuse da parte dell’attore. Vedremo se nella puntata di questa sera vorrà chiarire ulteriormente la sua posizione ed il perché di quella reazione. E ancora, continua a far discutere anche la visita di Greta Rossetti ed il confronto avuto con Angelica prima e con il fidanzato Mirko dopo. Confronto che ha lasciato dell’astio in bocca agli inquilini, in particolar modo a Fiordaliso che ha voluto rivelare le sue sensazioni proprio al compagno d’avventura, Mirko.

Televoto e nomination

Per questa sera non è prevista alcuna eliminazione definitiva. Al contrario, il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto di settimana prossima, rischiando così l’eliminazione. Sono 7 gli inquilini in attesa del verdetto della nomination nella puntata di questa sera: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Giampiero Mughini, Letizia Petris e Massimiliano Varrese. Secondo i sondaggi, a dormire sonni tranquilli potrebbe essere Grecia che, apparentemente sembra quella con maggiori preferenze da parte del pubblico. Brutte notizie, invece, per Ciro che secondo i sondaggi è il primo candidato all’eliminazione di lunedì. Come ogni puntata, però, non è detta l’ultima parola; si sa è il pubblico che decide tutto e soltanto nella diretta di questa sera sapremo davvero il destino dei concorrenti in nomination.