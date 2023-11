“Mi fai impazzire". Scatta il bacio tra Paolo e Letizia al Grande Fratello 23

E bacio fu. Dopo 57 giorni di permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello, Paolo Masella e Letizia Petris si sono baciati. Effettivamente qualcosa nell’aria aleggiava già da parecchio tempo, soprattutto a seguito della lettera dell’ormai ex fidanzato di Letizia, Andrea, arrivata nella casa; tuttavia, alla fine della scorsa puntata, uno scontro tra Paola e Letizia aveva lasciato presagire ad un ipotetico allontanamento. Quest’ultima aveva chiarito al romano di non aver lasciato il proprio compagno per potere iniziare una storia con il gieffino; poi, il bacio tanto atteso.

Il bacio tra Paolo e Letizia

Paolo e Letizia si sono finalmente lasciati andare, dopo continui tira e molla, ed il lungo bacio è arrivato sulle note di Come nelle favole di Vasco Rossi. C’è da dire che la giornata di ieri per Letizia non era stata delle migliori; la Petris, infatti, era molto giù di morale perché sarebbe stato il compleanno del padre, venuto a mancare qualche anno fa. Così, sfogandosi con un lungo pianto in compagnia di Paolo - complice anche la tensione con gli altri inquilini, dal momento che Letizia è finita in nomination (anche se votata soltanto da Beatrice Luzzi) – si è lasciata trasportare dalle emozioni.

A metterci del suo, anche un gesto di Paolo che prima le ha regalato un bellissimo mazzo di fiori e poi le ha sussurrato all' orecchio: “Vorrei tanto essere il tuo Paolo, Leti” . È a questo punto che, tra le lacrime, è scattato un lungo e appassionato bacio. “Mi fai impazzire” , ha subito detto Masella alla bella fotografa dopo averla baciata. E ancora, ha continuato, molto contento per quello che stava accadendo: “Ti voglio mangiare”. Poi, perfettamente consapevole della timidezza di Letizia, ha anche aggiunto: “Ho scelto quest’angolo perché è quello che sto solo io verso la telecamera. Mica son sciocco. Lo so quanto ti vergogni” .

Lo scontro a fine puntata