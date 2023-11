Grande Fratello 2023, televoto e nomination: cosa succede stasera

Dopo diversi giorni di lontananza, torna il Grande Fratello. È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con la Casa più spiata d’Italia. Così, questa sera, 27 novembre, su Canale 5 a partire dalle ore 21.25, andrà in onda la 22esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto a tornare dai suoi amati inquilini per affrontare insieme a loro, tutti gli argomenti più scottanti di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo in questa avventura, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli raccoglierà direttamente dallo studio di Canale 5 tutti i commenti dei telespettatori da casa per poi mostrare quelli più divertenti in puntata.

Le anticipazioni della puntata

Inutile sottolineare quante cose siano accadute in una settimana all’interno della Casa del Grande Fratello; è per questo che si preannuncia un appuntamento scoppiettante. Tantissimi i temi da affrontare. Occhi puntati su Mirko e Perla; ormai i due sono sempre più vicini e Brunetti ha addirittura rivelato di aver baciato controvoglia la sua attuale fidanzata, Greta Rossetti, l’ultima volta che è andata a fare visita all’inquilino a Cinecittà; nel frattempo, l’ex tentatrice di Temptation Island fuori dalla Casa, ha rivelato di voler vivere la sua vita senza più parlare del gieffino.

Fine di una love story

Riflettori accesi inevitabilmente anche su Garibaldi e Beatrice Luzzi; l'attrice e il giovane calabrese avevano deciso di mettere un punto alla loro love story e, nella puntata di questa sera, scopriremo come si sta evolvendo il rapporto tra i due. Lunedì scorso hanno fatto ingresso nella Casa due nuovi inquilini, Marco Maddaloni e Sara Ricci; proprio quest’ultima, in un primo momento ha catturato l'attenzione di Vittorio che, tuttavia, in queste ultime ore sembrerebbe essere sempre più vicino a Beatrice Luzzi. È tempo di riflessioni per Massimiliano Varrese che, dopo l’incontro con l’ex compagna e madre di sua figlia Mia - Valentina Melis - ha rivelato agli inquilini di essere ancora innamorato di lei e che il suo sogno sarebbe quello di riunire la famiglia.

Televoto e nomination

Un verdetto molto atteso quello di questa sera. Nel corso della puntata, infatti, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il gioco, rinunciando alla vittoria finale. Un televoto che vede scontrarsi tre colossi di questa edizione del reality: Angelica Baraldi, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Vittorio. Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbe Angelica. Naturalmente, ancora non è detta l’ultima parola fino alla puntata di questa sera; soltanto durante la diretta, scopriremo il verdetto del pubblico.