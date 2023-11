Gf, la confessione di Perla: "Gli ho preso la..."

Continua la saga Mirko– Perla al Grande Fratello. I due ex, ormai, sembrano essere sempre più vicini e, nonostante le premesse iniziali del provare a condividere la quotidianità in maniera civile, sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Così, mentre Greta Rossetti, colei che sarebbe la fidanzata di Brunetti fuori dalla Casa di Cinecittà, pubblica post in cui sottolinea di voler pensare solo a se stessa, Mirko e Perla si tengono per mano.

Il gesto inaspettato

I due ormai ci hanno abituati a diversi colpi di scena e, adesso, dopo il romantico lento, si sono lasciati andare anche ad altre confidenze. Abbandonati i buoni propositi iniziali - come quello di vivere con serenità la permanenza insieme nel reality in memoria della loro grande storia d’amore - le cose iniziano a cambiare. È per questo che, nelle ultime ore, Perla si è lasciata andare a delle importanti confessioni con le amiche Letizia Petris e Angelica Baraldi.

“Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero, lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato”, ha rivelato l’ex volto di Temptation Island. Poi, ha proseguito: “Quanto mi ha fatto strano? Troppo”. Ma non è finita qui, perché Perla ha manifestato il suo essere sorpresa e così ha continuato: “Ho fatto una cosa inconsciamente, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo. Non ci pensavo, è stata proprio una cosa che mi è venuta così di scatto”.

E ancora: “Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano”, ha ricordato Perla (probabilmente con un pizzico di nostalgia), prima di lasciarsi andare all’ultima importante rivelazione: “Restavamo anche un minuto mano nella mano. Stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Poi solo dopo ho realizzato...”.

La reazione di Greta Rossetti

Inutile dire quanto in pochissimo tempo sia arrivata la reazione dell’ex tentatrice Greta Rossetti (la fidanzata “in carica” di Brunetti); quest’ultima – che da quando Perla Vatiero ha varcato la porta rossa ha cercato di mantenere un profilo basso, contrariamente a quanto fatto in precedenza – è tornata in pista per far valere la propria opinione, dissociandosi dal triangolo Greta-Mirko-Perla: “Da oggi esiste solo Greta, non associatemi più nessuno. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere”, queste le parole pubblicate dalla Rossetti sui social che lascerebbero presagire la volontà di prendere le distanze dal “suo” Mirko.