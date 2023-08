Grande Fratello Vip: nella casa entrerà anche Alex Schwazer

Alex Schwazer varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello vip. Secondo il sito TV Blog, il maratoneta altoatesino sarà ufficialmente uno dei concorrenti della prossima edizione del reality, che si annuncia completamente diversa dalle ultime stagioni. Se l'intento di Mediaset e Endemol è quello di puntare sulle storie dei personaggi, che staranno reclusi nella Casa, il nome di Alex Schwazer sembra essere quello giusto, visto il suo recente passato.

Gf Vip, cast tra vip e sconosciuti

A poche settimane dal ritorno in tv del reality condotto da Alfonso Signorini (si parla dell’11 settembre) iniziano a trapelare i primi nomi di coloro, che prenderanno parte al programma nelle vesti di concorrenti (visto che l'opinionista in studio è già stata scelta ed è Cesara Buonamici) e tra questi figurerebbe anche quello di Gianpiero Mughini. Il nome del critico circola con insistenza sul web, ma una conferma non è arrivata. Sembra invece certa la partecipazione di Alex Schwazer tra le fila dei concorrenti vip. Quest'anno l'edizione vedrà convivere nella Casa volti famosi e persone sconosciute e questa scelta potrebbe creare dinamiche interessanti davanti alle telecamere. Sicuramente la storia del maratoneta saprà catturare l'attenzione del pubblico per l'intensità di quanto vissuto dal 2012. " Il successo, la caduta, il fallimento, l’oblio, l’ingiustizia, l’amore, la voglia di riscatto. Tante storie dunque in una. Ed in un programma che vuole rimettere al centro le storie, Alex Schwazer è semplicemente perfetto ", scrive Tv Blog, anticipando il nome dello sportivo nel cast del Gf Vip.

Alex Schwazer al GF Vip, la sua storia

Quando Alex Schwazer era all'apice della sua carriera, e viveva una bellissima storia d'amore con Carolina Kostner, fu trovato positivo a un controllo antidoping. Era l'agosto del 2012 e l'atleta venne squalificato per tre anni, ma Schwazer decise comunque di proseguire gli allenamenti per provare a partecipare alle Olimpiadi di Rio nel 2016. A pochi mesi dall'inizio della manifestazione, però, il marciatore venne trovato nuovamente positivo a un controllo antidoping e questo gli costò un’altra squalifica, che terminerà nel 2024. Nella casa del Grande Fratello vip Alex racconterà la storia di un atleta caduto in disgrazia anche per colpa di un sistema, che lo ha reso vittima celebre ma che oggi sta cercando di riabilitarsi agli occhi del pubblico. Oggi Alex Schwazer è sposato con Kathrin Freund e ha avuto due figli, Ida e Noah e allena atleti amatori.