"Gravi le parole sulle donne". Chiesto lo stop al programma di Barbareschi

Stop al programma su Rai 3 per evitare danni di immagine e ulteriori polemiche. Questa la richiesta di due consiglieri della televisione di Stato nei confronti di Luca Barbareschi. Francesca Bria di area dem e Riccardo Laganà hanno inviato una lettera alla presidente del consiglio d'amministrazione Marinella Soldi a proposito del programma In Barba a tutto, pronto a partire con la seconda stagione. Il motivo della richiesta? La recente intervista rilasciata dall'attore ai microfoni di Repubblica, in particolare le sue parole su Amleta, il considdetto #MeToo italiano.

"Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità” il giudizio di Barbareschi sull'associazione che contrasta la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Parole poco apprezzate dai due consiglieri di amministrazione dell'emittente pubblica, considerando le proteste e le dichiarazioni pubbliche da parte di autorevoli esponenti del cinema italiano, senza dimenticare la protesta plateale organizzata davanti al Teatro Eliseo: "Riteniamo oltremodo gravi le parole del Signor Barbareschi, e chiediamo che, alla luce delle policy di valorizzazione e tutela delle donne volute e sostenute con fermezza da questo cda, nonché per evitare danni di immagine e ulteriori polemiche per il servizio pubblico, sia valutato dagli attuali vertici la cancellazione del programma in oggetto" .

Bria e Laganà hanno chiesto alla presidente Soldi di destinare il budget previsto per il programma di Barbareschi a un programma di approfondimento sul tema della violenza sulla donne, un dossier "che va affrontato in maniera prioritaria nel nostro Paese" . Una polemica destinata a riaccendere il dibattito in casa Rai, già particolarmente infuocato per i casi Fazio e Annunziata. La palla ora passa a Marinella Soldi.

In Barba a tutto è andato in onda in seconda serata su Rai 3 nella primavera del 2021. Otto puntate con interviste in diretta in uno studio a mo' di loft newyorkese, con un'unica regola: il "no" al politicamente corretto. Temi avvincenti e scomodi, ospiti di spessore e il giusto mix tra musica e divertimento. Ogni puntata ha proposto tre tremi e per ogni tema un ospite: tra gli intervistati Vittorio Sgarbi, Claudia Gerini, Rocco Siffredi, Morgan, Ilona Staller e Paolo Rossi. Ora la seconda edizione del programma è messa a repentaglio dalla protesta dei due consiglieri: sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.