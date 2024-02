Fiorello a Fazio: "Tu sei un uomo Rai, pagato da altri"

A 48 ore dall'inizio del festival di Sanremo, Amadeus è andato ospite da Fabio Fazio sul Nove, concedendo un'intervista alla "concorrenza". Il conduttore della kermesse canora, che ha sempre presenziato nel programma di Fazio quando questo era su Rai Tre, ha commentato: " Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento? ". Ma Amadues non era solo in collegamento, perché con lui c'era anche Fiorello, che sarà il mattatore della quinta e ultima serata del sabato. " I vertici Rai mi hanno detto che devo parlare poco, il dg Rossi e Roberto Sergio non vogliono che io esageri. Comunque, il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che tu sei un uomo Rai, pagato da altri. E questo alla Rai piace molto ", ha scherzato lo showman.

I tre hanno dimostrato di avere un gran feeling tra gag e battute sul calcio ma anche sul festival di Sanremo che sta per cominciare. Fiorello ha confermato che sarà sul palco il sabato, senza nessuna incursione in teatro nei giorni precedenti. Ma questo non esclude che lo showman siciliano possa effettuare qualche incursione da remoto, in collegamento. Il conduttore ha anche confermato che non ci sarà alcun sesto Festival da parte sua, che si fermerà al quinto consecutivo, eguagliando i giganti della conduzione della kermesse, tra i quali Pippo Baudo. Fazio ha approfittato dell'argomento per stuzzicare Fiorello su una sua possibile conduzione futura da parte dello showman siciliano: " No, assolutamente. Noi apriremo una pagina su Onlyfans ".