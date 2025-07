Greta Mauro, ecco chi è la presentatrice di "Estate in diretta"

"Estate in diretta", tradizionale programma estivo proposto da Rai 1, riparte con una novità; al posto di Nunzia De Girolamo ci sarà Greta Mauro a condurre la trasmissione insieme a Gianluca Semprini.

La Mauro è un volto noto agli spettatori. Si tratta infatti di un personaggio noto al pubblico di "Uno mattina Estate". La giornalista prende dunque il timone dell'appuntamento pomeridiano estivo di Rai 1. E si tratta di un ritorno, perché nel 2021 aveva già fatto parte della squadra, anche se in quella circostanza le era stata affidata la rubrica delle previsioni meteo.

Ma chi Greta Mauro? Cosa sappiamo di lei? Nata a Roma l'8 ottobre 1976, la conduttrice si è diplomata al liceo Classico, ed ha poi conseguito la laurea in Scienze politiche. Approda in tv entrando a far parte del gruppo di "Annozero" di Michele Santoro. Poi, nel 2009, la vediamo su La7, dove conduce "Atlantide – Storie di uomini e di mondi". Nel 2015 arriva in Rai, dove tiene una rubrica nel talk show di Nicola Porro "Virus – il contagio delle idee". Sempre con Nicola Porro lavorerà al programma "Matrix" su Canale 5.

Mauro si unirà poi alla squadra di "Mai dire Talk", col Mago Forest e la Gialappa's Band, nel 2018. La conduttrice tornerà in casa Rai nel 2021, entrando nel team di "Estate in diretta". Poi, nel 2022, passerà alla conduzione di "Linea verde Link" con Fabio Gallo. Nel 2023 c'è poi il passaggio a "Unomattina Estate", oltre al format Biblioteca dei Sentimenti (Rai 3), e al programma radiofonico "Siesta" con Barty Colucci.

C'è chi la vede già al posto di Myrta Merlino alla conduzione di "Pomeriggio Cinque".

La giornalista è legata sentimentalmente con l'imprenditore Giulio Senni, con cui si è sposata il 15 dicembre 2023. La coppia ha due figli.

Il matrimonio è arrivato dopo un fidanzamento durato quindici anni. Greta Mauro ha subito per anni le pressioni di uno stalker, tale Alessandro Sciurpa, che l'ha perseguitata dal 2010 al 2014 dopo averla vista in tv. L'uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione nel 2015.