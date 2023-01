"Il guaio è che l'ho detto...". La gaffe di Amadeus su Sanremo scatena il web

Sarà stata davvero una gaffe, come sostiene Amadeus, o dietro c'è l'ennesimo tentativo di alimentare l'attesa per la prossima edizione del festival di Sanremo a un mese dall'inizio della kermesse? Chissà. Intanto l'annuncio di Al Bano, Morandi e Ranieri insieme sul palco del teatro Ariston come super ospiti della stessa serata tiene banco. Amadeus ha comunicato la presenza dei tre popolari cantautori nella seconda serata del Festival (l'8 febbraio), ma nel farlo ha rivelato di avere commesso un errore, invitando i tre.

" Il guaio è che ho detto a tutti e tre la stessa cosa, cioè che sarebbero stati gli unici super ospiti della seconda serata di mercoledì 8 febbraio" , ha svelato il conduttore durante l'ultimo Tg1 domenicale, parlando di una vera e propria gaffe. E in effetti a giudicare dai filmati andati in onda durante il telegiornale, dove Al Bano prima e Morandi e Ranieri dopo si sono detti grati e onorati di essere gli unici super ospiti della seconda serata della kermesse, i tre artisti erano convinti di essere i protagonisti indiscussi.

La reazione del popolo dei social

Così Amadeus si è visto "costretto" a correre ai ripari: " Alla fine saranno tutti e tre insieme per la prima volta. Così abbiamo rimediato a un mio piccolo errore con una cosa che non si è mai vista prima. Un evento unico" . La notizia della gaffe del direttore artistico di Sanremo ha fatto il giro della rete in pochissimo tempo, alimentando l'interesse sulla manifestazione, che prenderà il via tra meno di un mese. Allo stesso tempo, però, ha scatenato i commenti ironici di chi non crede per niente nella sua gaffe: " Ma dai!!! Ma chi ci crede all'errore di Amadeus sui tre superospiti. L'arte di sapere creare hype", "Ma sì chiamiamoli errori, tanto dai video non si capiva che era tutto organizzato ".

Altri invece hanno ironizzato sulla scelta del conduttore di puntare su tre personaggi simbolo della storia della musica italiana: " Che ossario a Sanremo 2023", "I tre super ospiti della prima serata di Sanremo saranno Albano, Morandi e Ranieri: per votare gli artisti si userà il codice di Hammurabi", "Ma questi ospiti speciali li ha scelti l'Inps? ". E alla fine qualcuno ha avuto da ridire anche sulle continue apparizioni di Amadeus al Tg1, definendo il conduttore come il solito " prezzemolino ".

Ma questi ospiti speciali li ha scelti l’INPS? #sanremo #amadeus — Florapia Giustiniani (@FlorapiaG) January 8, 2023