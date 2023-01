"Mai accaduto prima". Amadeus annuncia i super ospiti di Sanremo

A circa un mese dall'inizio di Sanremo è stato sciolto il nodo relativo ai super ospiti che saranno sul palco dell'Ariston. Si fa così chiarezza su uno dei temi più sentiti dai telespettatori, curiosi di sapere chi saranno i volti noti chiamati come invitati speciali della 73esima edizione del Festival della musica italiana. Un annuncio in tal senso è arrivato direttamente da Amadeus che, intervenuto nel corso dell'ultima edizione del Tg1, ha ufficializzato i nomi dei super ospiti.

I super ospiti di Sanremo

Il conduttore di Sanremo ha fatto sapere che gli ospiti d'eccezione della seconda serata del Festival saranno Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi: il trio si esibirà mercoledì 8 febbraio. " Ho promesso a tutti e tre che sarebbero stati gli unici super ospiti della seconda serata. A questo punto, e questo sarà un grande regalo per tutto il pubblico di Sanremo, tutti e tre saranno insieme quella sera ", ha spiegato Amadeus.

Il direttore artistico ha sottolineato con orgoglio che si tratta di " una cosa mai accaduta prima ". Dunque tutti e tre si esibiranno insieme, dando vita a un " grande evento " e ripercorrendo tutti i loro più importanti successi. Amadeus ha assicurato che ne verrà fuori " una serata incredibile ". Al Bano e Massimo Ranieri si aggiungono così a Gianni Morandi, che sarà già presente nella veste di co-conduttore.

Amadeus, rimarcando che ci sono ancora " notizie importanti " da annunciare, ha anche svelato l'arcano di quanto accaduto dopo che sono partiti tre video in cui gli invitati speciali lo hanno ringraziato per essere stati scelti come super ospiti della seconda serata del Festival. " Il guaio è che ho detto a tutti e tre la stessa cosa, che sarebbero stati gli unici super ospiti. Adesso facciamo un grande regalo al pubblico di Sanremo, così abbiamo rimediato ad un mio piccolo errore ", ha spiegato il conduttore.

Il Festival tra certezze e incognite

Tra circa un mese si alzerà il sipario: l'appuntamento è sempre più vicino, tra certezze e incognite che devono ancora essere risolte. Ad esempio nella prima serata Mahmood e Blanco, vincitori dell'ultima edizione con la canzone ​Brividi, saranno ospiti. Tra le altre cose il rapper Salmo sarà in collegamento dalla Costa Smeralda, il palco galleggiante di Sanremo 2023, martedì 7 e sabato 11 febbraio. Al fianco di Amadeus sono state confermate le presenze di Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.

In queste ore sta circolando l'ipotesi Checco Zalone: stando a quanto riferito da Il Messaggero, il comico sarebbe a un passo dal dire "sì" alla sua presenza al Teatro Ariston dopo l'esperienza dello scorso anno. Si resta in attesa di capire chi saranno gli ospiti internazionali, fermo restando che le opzioni Britney Spears e Lady Gaga sono state smentite.