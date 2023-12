Guillermo Mariotto senza freni: “I social sono come una sputacchiera. E su Mammuccari..."

La finale di Ballando con le stelle si avvicina e tra i protagonisti di questa edizione c’è indubbiamente Guillermo Mariotto. Lo stilista venezuelano, 58 anni il prossimo aprile, è uno dei punti fermi della trasmissione di Milly Carlucci e sin dalla prima puntata siede al tavolo dei giudici. Pungente ed eclettico, Mariotto si è più volte messo in mostra in questa edizione del talent danzante di Rai Uno e nell'ultima intervista rilasciata a Novella2000 ha avuto parole pungenti per tutti a partire da Wanda Nara: " È simpatica ma mi ricorda Fiona la principessa di Shrek ".

Guillermo Mariotto, l'opinione sui vip in gara

Secondo il popolare giudice di Ballando la sfida finale sarà tra l'argentina Wanda Nara e Simona Ventura. Della conduttrice Mariotto ha detto: " E' ancora un po' meccanica, potrebbe fare di più. dovrebbe essere meno ginnasta e più libera ". Ma è soprattutto su Teo Mammucari che lo stilista venezuelano ha voluto esprimere la sua opinione. " Teo porta il suo show in pista. È il Mammucari show ed è molto divertente, ma c'è un punto in cui smette di essere divertente perché si allunga troppo", ha dichiarato Mariotto nell'intervista, aggiungendo pungente: "Se gli dovessimo dare i voti per lo spettacolo che mette su, meriterebbe sempre dieci e lode. Però non accetta il giudizio sul ballo". E non è mancata neppure la stoccata alla collega e presidente di giuria Carolyn Smith: " Carolyn ogni tanto se la prende. Non capisce che solo dividendoci la situazione si fa pepata. Ormai dovrebbe saperlo che è un gioco ".

Guillermo Mariotto, perché non ama i social