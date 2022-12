"Ho un ritardo", "È incinta?". Esplode il caso al Grande fratello vip

Sono bastate poche parole sussurrate da Oriana a Sarah a scatenare il panico in rete. L'influencer venezuelana ha confessato alla vippona barese di avere un ritardo nel ciclo mestruale e sul web in molti ha ipotizzato che la Marzoli potrebbe essere incinta.

Oriana ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande fratello vip a inizio novembre, cioè quattro settimane fa. Sin dai primi giorni l'influencer ha manifestato un certo interesse nei confronti di Antonino e giorno dopo giorno i due si sono avvicinati sempre di più. Il feeling tra loro non è sfuggito ai telespettatori, che hanno pensato potesse nascere una nuova coppia sotto gli occhi delle telecamere come già era successo a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano mesi fa e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser anni fa.

In realtà le differenze caratteriali tra Oriana e Antonino sono emerse subito e, nonostante le infuocate notti di passione, i due hanno preso le distanze. Nell'ultima puntata del Grande fratello Spinalbese ha chiuso il capitolo amoroso, deludendo Oriana, che di certo non si aspettava la chiusura totale da parte del parrucchiere ligure.

Il riavvicinamento e la confessione

Nonostante il rifiuto di Antonino, il gieffino e la venezuelana hanno continuato a parlare e a rimanere vicini anche fisicamente e nelle ultime ore Oriana e l'ex di Belen hanno trascorso una serata a letto insieme tra coccole e massaggi. Dopo il momento di intimità, la Marzoli si è però sfogata con Sarah Altobello. Lei sarebbe ancora presa da Antonino, che però fatica a lasciarsi andare. E durante la chiacchierata Oriana si è lasciata sfuggire una confessione che ha mandato in delirio il web, parlando di un ritardo nel ciclo mestruale.

Com'era prevedibile i social sono letteralmente esplosi dopo la dichiarazione dell'influencer e molti hanno messo nel mirino Antonino: "E cco le prime immagini di Antonino quando saprà che Oriana è incinta", "Oriana ha un ritardo, lo chiameremo Porsche", "Non lo dite a Antonino che prende la porta rossa". E se qualcuno ha messo in dubbio le parole di Oriana ("Oriana non sa più cosa inventarsi, fino a due giorni fa aveva il ciclo e ieri gli é spuntato questo ritardo"), altri hanno ironizzato sul desiderio di Sonia Bruganelli di vedere al Gf Vip una concorrente incinta per seguire la gravidanza nella Casa ("Ma davvero Oriana ha un ritardo? Sonia sta per esaudire il suo desiderio, voleva far entrare una donna al primo mese di gravidanza si accontenterà del concepimento "). E alla fine qualcuno ha suggerito di consegnare un test di gravidanza alla diretta interessata.

Ecco le prime immagini di Antonino quando saprà che Oriana è incinta #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/cxZ4Gvn3cj — Chazy (@LukIs4Losers) December 2, 2022