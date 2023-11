“Ho tentato il suicidio…”. La dolorosa rivelazione di Dayane Mello a Verissimo

“Ho pensato di togliermi la vita tante volte in modi diversi” . Così, Dayane Mello, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, si è raccontata, lasciandosi andare ad una confessione molto dolorosa ed intima. A due anni dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, la modella brasiliana è tornata nello studio di Canale 5 in occasione dell’uscita del suo libro, La bambina che dormiva con la luce accesa. Un’opera autobiografica in cui l’ex gieffina si racconta a pieno e senza filtri, affrontando anche i momenti più bui: “È stato importante per capire un po’ di più della mia storia, è stato come rimettere insieme i pezzi di un puzzle” , ha spiegato a Verissimo.

Il difficile rapporto con il padre ed il tentativo di suicidio

Un’infanzia molto difficile quella della modella 34enne, segnata dall’abbandono della madre - della quale ha “pochissimi ricordi” - e dal difficile rapporto con il padre. “Mi ha picchiato tante volte. Dai 16 ai 19 anni non ci siamo parlati perché mi sono innamorata e sono andata via di casa. Tutti potevano avere una vita e io no. Mio fratello poteva e io no. Mi sono sentita sminuita. Lui non accettava questa relazione e non sapeva come comportarsi” , ha confessato l'ex gieffina. È a questo punto che Dayane Mello si è lasciata andare ad un importante rivelazione: aver tentato il suicidio, quando era soltanto un adolescente. “Mi sentivo invisibile in quella casa. Da un mese e mezzo pensavo di ammazzarmi, di buttarmi sotto a una macchina, ma poi non avevo mai il coraggio” , ha confessato la modella alla Toffanin. Poi ha aggiunto: “Poi un giorno sono andata a cercare una medicina per topi ma non l'ho trovata. Ho preso tutte le pasticche che c'erano dentro la scatola e le ho prese una per una. Di notte ho avuto convulsioni e sono stata portata in ospedale. Ho fatto un lavaggio allo stomaco. È triste sentirsi a casa e sentirsi un'ombra, non compresa” .

L’aborto e l’arrivo in Italia

All’età di 17 anni, Dayane Mello si è trasferita in Cile, dove ha intrapreso la carriera da modella. È stato in quel momento che l’ex gieffina ha scoperto di essere incinta e da lì la scelta di abortire: “In Cile sono rimasta incinta ma ho deciso di non tenere il bambino perché non pensavo che l’uomo con cui stavo fosse quello che volevo per il mio futuro” . E ancora: “Lui era un giocatore di tennis, non c’era mai, non mi sono sentita pronta a fare quel passo con lui” . Tuttavia, qualche anno dopo, sarebbe arrivato l’incontro con il padre di sua figlia Sofia, Stefano Sala. I due, nonostante abbiano messo un punto alla loro relazione, sono riusciti a trovare un equilibrio e a questo proposito la modella ha rivelato: “Io e Stefano siamo riusciti a essere molto maturi. Siamo amici, decidiamo tutto insieme e quando Sofia ci vede insieme vede il nostro legame. Non l’abbiamo mai messa in mezzo” .

La morte del fratello Lucas