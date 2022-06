Offese e cattiverie sui social. Dayane Mello in questura: "Denuncio tutti"

Le porte della stazione dei carabinieri di Milano si sono aperte per Dayane Mello ieri mattina. La showgirl ha deciso di sporgere denuncia contro chi, da tempo, la sta diffamando e offendendo sui social network e forse anche fuori, nella vita reale. " Oggi sono qua per denunciare delle persone che continuano a reiterare cattiverie su di me su tanti, tanti argomenti" , ha fatto sapere Dayane, mostrandosi sui social network poco prima di essere ascoltata dalle forze dell'ordine.

Nelle scorse ore la modella brasiliana - reduce dalla partecipazione al reality sudamericano "A Fazenda", dove è stata al centro di alcune terribili dinamiche - è apparsa su Instagram fuori da una caserma dei carabinieri, dove ha sporto denuncia contro alcune persone, presumibilmente hater, che da tempo la prendono di mira sul web. Dayane Mello ha ringraziato i suoi fan per l'affetto e per l'appoggio incondizionato verso di lei e ha spiegato di essersi vista costretta a procedere contro chi la sta diffamando: " Voglio ringraziare tutti i miei fan che mi avete fatto da scudo silenziando tante situazioni della mia vita. Ora devo denunciare tante persone. Sto prendendo dei provvedimenti contro quelle persone che invadono la mia sfera personale, che continuano a distruggermi oppure sentirsi in diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita ".