I dubbi su Khadi Gueye, la forza di Matilde Brandi: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, lunedì 22 aprile, la quinta puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Dopo l’abbandono di Peppe di Napoli e l’arrivo dei due nuovi concorrenti, Sonny e Rosanna, gli equilibri su Cayo Cochinos sembrano ancora una volta vacillare. Marina Suma ha ottenuto l’immunità dal pubblico, mentre Maitè Yanes è state definitivamente eliminata. Pietro Fanelli, Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Artur Dainese – voto 6.5

È candidato all’eliminazione dalla prima puntata. Il motivo? Probabilmente gli altri naufraghi (che giocano un po’ troppo a fare i buoni samaritani) – consapevoli della sua esperienza a Supervivientes – lo temono (viva il coraggio!). Noi, dal canto nostro – almeno per il momento – apprezziamo Artur che si sta dimostrando sincero, sapendo tenere testa alle tante difficoltà.

Matilde Brandi – voto 8

Inizia a partirle la giugulare e come darle torto. Nonostante gli sforzi e la fatica, Matilde lamenta -giustamente ­– di non essere adeguatamente valorizzata dai “maschietti”; come lei anche Marina e Valentina. A dirla tutta Matilde in queste due settimane ha dimostrato di essere forte e coraggiosa e di non nascondersi dietro a un dito.

Alvina Varecondi Scortecci – voto 7

Non le avremmo dato un euro, eppure lei con il sorriso sulle labbra supera la nomination, ricevendo la maggior parte delle preferenze. Una scelta molto comprensibile quella del pubblico che, alla fine, ha votato per chi quest’Isola se la sta godendo davvero senza abbandonarsi ad inutili lamentele.

Marina Suma – voto 7

Con il 75% dei voti è lei la preferita del pubblico e, diciamolo chiaramente, i dubbi erano davvero pochi. Nonostante l’infortunio, non si è tirata indietro e sta continuando ad andare avanti, resistendo alle avversità. Marina si sta facendo conoscere e ammirare dal pubblico grazie alla sua spontaneità e al suo sorriso. Speriamo continui così.

Khadi Gueye – voto 4

L’abbiamo tanto elogiata per la sua lealtà e, alla fine, è stata proprio lei a mentire. Se Pietro ha confessato di aver mangiato il cibo rubato, lei lo ha spudoratamente negato. Bene, ma non benissimo insomma. Speriamo possa raddrizzare il tiro, perché ci ha un pochino deluso soprattutto dal momento che nella scorsa puntata ha dichiarato di non essere coinvolta nel “mistero del furto”.

Maitè Yanes – voto 6

È la seconda eliminata del reality. Il pubblico ha preferito Khadi, Artur e Alvina a Maitè. Quando Vladimir le chiede di dire qualcosa, lei risponde: “Sono di poche parole”. È forse per questa sua freddezza che il pubblico ha deciso di eliminarla. In fondo in un reality, bisogna esporsi a 360 gradi. Peccato perché, con il suo carattere forte, avrebbe potuto creare tante dinamiche interessanti.

Edoardo Stoppa – voto 7

Uno dei candidati alla vittoria e su questo ci sono pochi dubbi. Non ne sbaglia una: il gruppo lo ama, il pubblico anche e, grazie al suo contributo, i due nuovi naufraghi, Sonny e Rosanna sono riusciti a sbarcare su Cayo Cochinos. Fino ad ora, neanche un passo falso. Sarà sincero o sarà soltanto strategia? Lo scopriremo solo vivendo.

Pietro Fanelli – voto 4

È arrivato per creare scompiglio e l’alleanza con il critico Daniele Radini Tedeschi è diventata insopportabile. Tuttavia, a onore del vero, è stato il primo ad aver confessato spontaneamente di avere mangiato il cibo rubato da uno dei concorrenti. Poi, come ormai ci ha abituati, è stato fuori luogo, quando rivolgendosi allo studio ha tuonato: “Vergognatevi”. La vera domanda è: ma perché? Per quale motivo continua a stare in Honduras se poi il comportamento è questo? Urge chiarezza.

Per il quinto appuntamento con il prime time, il reality lunedì sera ha registrato il 16. di share.