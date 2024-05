I dubbi su Valentina Vezzali, le emozioni di Matilde Brandi: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, domenica 19 maggio, la nona puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Una puntata molto frizzante che ha visto i naufraghi discutere parecchio. Valentina Vezzali è stata definitivamente eliminata. Greta Zuccarello, Aras Senol e Artur Dainese sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Alvina Varecondi Scortecci – voto 7

Sembra essere il prossimo “bersaglio” del gruppo. Per alcuni naufraghi, infatti, è quella che ha fatto meno sull’Isola. Tuttavia, una cosa non si può negare, la contessa non saprà spaccare i cocchi, ma ha una grande simpatia (e carisma) che siamo certi la porteranno lontano. D’altro canto, la caparbietà non le manca dal momento che è decisa a “voler vincere”.

Matilde Brandi – voto 8

Grandi emozioni per Matilde Brandi che sull’Isola sta dimostrando di essere una grande naufraga, oltre che un’assoluta protagonista. In queste settimane si è aperta al gruppo, rivelando anche ai telespettatori una parte inedita di sé: sincera, onesta e profonda. Per lei, la visita del compagno Francesco, l’uomo che le ha cambiato la vita e che in diretta televisiva ha fatto intendere di volerla sposare al suo rientro dall’Honduras.

Artur Dainese – voto 5

È ormai un veterano delle nomination che continua a superare, anche con un pizzico di sorpresa, dal momento che è stato protagonista di diverse querelle dalle quali non ne è sempre uscito nel migliore dei modi. Chissà fino a quando il pubblico continuerà a salvarlo e soprattutto perché.

Edoardo Franco – voto 7.5

Chi l’avrebbe mai detto che proprio il nostro Edoardo sarebbe diventato “l’escluso” del gruppo? È stato proprio lui ad essere indicato per vivere un’esperienza da “eremita”. Questo è bastato a fare storcere il naso al nostro Edoardo che, a parer suo, è stato indicato perché era la persona più buona. Così, una volta raggiunti gli altri naufraghi, ha espresso il suo disappunto, senza però ricevere risposta. Che dire, su una cosa non ci sono dubbi: Edoardo in termini di schiettezza non è secondo a nessuno.

Greta Zuccarello – voto 6.5

Potrà risultare scomoda, ma a dire il vero è una delle poche naufraghe che esprime davvero ciò che pensa. Non le manda di certo a dire ed è forse per questo che sono molti i compagni d’avventura che non apprezzano il suo comportamento.

Samuel Peron – voto 7.5

Alcuni gli danno del burattinaio, ma l’impressione è che a Peron possano essere associati tutti i ruoli, tranne che questo. Il motivo? È in nomination da quattro puntate (un buon burattinaio di certo non ci finirebbe) e, inoltre, cerca sempre di placare gli animi degli altri naufraghi in caso di scintille. Non è un caso che sia stato proprio lui il primo ad essere salvato al televoto e, dunque, il preferito del pubblico.

Valentina Vezzali – voto 4

È diventata improvvisamente il “bersaglio” del gruppo. Sono molti, infatti, i naufraghi che hanno criticato aspramente la campionessa di scherma per il comportamento – secondo loro – poco consono ad un’esperienza come quella dell’Isola dei Famosi. L’impressione - come sostiene Sonia Bruganelli - è che la Vezzali sia continuamente alla ricerca di conferme. Sarà forse che avrebbe voluto vivere questa esperienza da leader e, invece, non è stato così? Alla fine, è proprio lei a dover abbandonare il reality.

Per il nono appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16. di share.