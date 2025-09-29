 "I fatti vostri", perché non parte il programma con Anna Falchi e Flavio Montrucchio

Doccia fredda per gli affezionati de “I Fatti Vostri”, lo storico programma di Rai2 ideato da Michele Guardì: la trasmissione non è andata in onda il 29 settembre come inizialmente annunciato. La Rai ha deciso di posticipare la ripartenza di una settimana: il nuovo debutto è fissato per lunedì 6 ottobre 2025, sempre alle ore 11:10.

Anna Falchi resta, ma cambia il partner

Confermata per il quinto anno consecutivo Anna Falchi, volto ormai familiare del programma mattutino, ma accanto a lei non ci saranno né Salvo Sottile né Tiberio Timperi, entrambi protagonisti delle passate edizioni.

A fare il suo ingresso nella piazza più celebre della TV italiana sarà Flavio Montrucchio, attore e conduttore già noto per i suoi successi su Real Time, ora pronto all’esordio su Rai2. Una coppia inedita, ma, secondo alcune indiscrezioni, frutto di una scelta ben precisa: pare che sia stata proprio Anna Falchi a volere Montrucchio al suo fianco, preferendolo a Paolo Conticini, inizialmente in pole position. Una decisione che sarebbe legata non solo alla professionalità, ma anche al carattere più "diplomatico" e conciliante dell’ex gieffino rispetto all’attore toscano.

La stessa Falchi ha commentato così la nuova avventura: " Mi sento piena di responsabilità, questa volta tocca a me fare gli onori di casa. Flavio e io ci conosciamo da poco, ma stiamo già rodando i motori" .

Perché è slittata la partenza del programma

A svelare i motivi del rinvio è il portale DavideMaggio.it: la produzione ha scelto di prendersi più tempo per completare il nuovo studio e il rinnovato assetto scenico. Nessun imprevisto tecnico, ma una scelta ponderata per garantire un rientro all’altezza delle aspettative. Tra le novità più attese figura un gioco telefonico interattivo, ideato per coinvolgere attivamente il pubblico da casa e rendere la trasmissione ancora più partecipativa. Si tratta di un piccolo ma significativo cambiamento che arricchisce il palinsesto del daytime.

Una “piazza” che resiste al tempo

Nonostante lo slittamento, “I Fatti Vostri” si conferma un pilastro del daytime Rai, pronto a festeggiare la sua 36ª edizione. La formula resta fedele alle origini: storie di vita quotidiana, rubriche storiche, ospiti fissi e l’inconfondibile stile “di piazza” che da sempre caratterizza il programma. Torneranno anche i volti più amati, come il maestro Stefano Palatresi con l’orchestra e, naturalmente, Paolo Fox con il suo attesissimo oroscopo.

La nuova scenografia promette di rendere lo spazio ancora più accogliente e dinamico, senza tradire lo spirito familiare che ha conquistato generazioni di telespettatori. L’obiettivo? Rinnovarsi senza snaturarsi, portando freschezza e continuità a un format che, dopo oltre tre decenni, non mostra segni di stanchezza.

Appuntamento al 6 ottobre

L’appuntamento con la nuova edizione de I Fatti Vostri è solo rimandato: il ritorno è previsto per lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 11:10 su Rai2.

Con una nuova scenografia, una conduzione rinnovata e l’aggiunta di nuovi elementi di gioco, il programma si prepara a riaccogliere il pubblico nella sua, confermando, ancora una volta, di essere un punto fermo dell’intrattenimento mattutino italiano.