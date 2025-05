I Gialappi, stagione d’oro. E ripescano la Pascale

Ascolta ora 00:00 00:00

La formula è davanti a tutti, e funziona. Gli ingredienti possono sembrare sempre gli stessi, ma il successo continuo nel tempo - puntata dopo puntata, stagione dopo stagione - spiega che un tocco segreto deve esserci. Come la Coca Cola: sapore vincente nei secoli, ma segreto. Mago Forest va dritto nel suo territorio, il surreale, e spara la prima: «La formula vincente della Coca Cola? È Pepsi». GialappaShow è un fenomeno di culto: l’ultima puntata, la quinta della quinta stagione, ha registrato 1 milione e 320mila spettatori, per uno share del 5,9 per cento su Tv8 e Sky. La sesta puntata, in onda lunedì 12 maggio, giocherà le sue carte speciali: la principale è la presenza come coconduttrice di Francesca Pascale, politica, attivista, e compagna di Silvio Berlusconi dal 2012 al 2020.

«Ho scoperto un personaggio molto interessante, che magari tra poco studieremo nei libri di storia – carica un pochino Michele Foresta da Nicosia, in arte Mago Forest -. Il suo curriculum è, come dire, variopinto. E si è presentata con molta auto-ironia. Ha un carattere scoppiettante, e non si è mai tirata indietro su niente. Al momento dell’intervista al caffè letterario le ho chiesto di tutto, vedrete».

Su GialappaShow (che avrà ancora due puntate classiche, un’Edizione Straordinaria e due Best Of fino a giugno, prima di tornare in autunno con la sesta edizione) il Mago dice: «È una ciambella col buco. C’è magia nell’aria a ogni puntata. Ma se poi devo farmi serio allora dico che il segreto è il lavoro. Lo show è tutto scritto, mai casuale, c’è un lavoro autoriale pazzesco». L’unica cosa che per il simpatico conduttore sembra improbabile è il balletto sul finire di ogni puntata: «E pensare - spiega - che l’idea iniziale era quella di farmi ballare perché sono un cane. L’ultima volta, per una strana congiunzione astrale, ho azzeccato tutti i passi e i Gialappi si sono risentiti: eh no così non fai più ridere allora». A chi gli chiede se si sente il terzo Gialappo, dopo il passo indietro di Carlo Taranto, lui replica: «Dal 2001 lavoro con quei due matti e un po’ Gialappo mi sento, ma a decidere sono solo loro. C’è un’intesa naturale. Per loro farei anche la quinta ballerina fissa». L’intesa non manca mai con le co-conduttrici, una nuova a ogni puntata, tra le più spontanee e affascinanti l’ex campionessa Federica Pellegrini e l’attrice Matilde Gioli.

Sembra sempre amore a prima vista, ma forse no: «Ci si vede il giorno prima di registrare e si prova. Ne ho avute almeno 40 fino a oggi, un solo maschio mi ha rovinato la media: Valentino Rossi. È stato sempre tutto sempre rose e fiori,

meno una volta: ma non dirò mai con chi». Sul rinascimento della comicità in tv, Mago Forest ha la sua tesi: «È tornata alla grande: c’è stato un momento che noi comici abbiamo dovuto prendere le misure al politicamente corretto. Ora quelli bravi sanno come maneggiarlo: senza essere offensivi si può dire tutto, prendendosi libertà sacrosante.

Dai ragazzi Cin-Cin fino all’ultima trovata, il GF Rip, quello dei vip morti, noi ci siamo permessi tutto sin dalla prima edizione. E poi la mia massima è questa: se stai ridendo, sei nel posto giusto al momento giusto ».