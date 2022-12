I Jalisse non mollano: “Scartati di nuovo, ci proveremo fino al 2040”

Tutto si può dire, tranne che i Jalisse non siano tenaci. Per la ventiseiesima volta di fila, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian deve fare i conti con l’esclusione dal festival di Sanremo. A differenza dell’anno scorso, però, nessuna polemica. “26 no, ma non ci fermiamo”, il messaggio postato su Instagram dalle voci di “Fiumi di parole”, canzone che vinse la kermesse canora nel 1997. Edizione che rappresenta la prima e unica partecipazione nel concorso big dei due coniugi, speriamo non l’ultima.

26esimo no per i Jalisse

I Jalisse hanno preso con filosofia l’ennesimo no giunto dalla direzione artistica del Festival. Raggiunti da Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, i due cantanti hanno spiegato: “Siamo stati rifiutati per la 26esima volta? Si vede che era sbagliato il testo ma andava bene la melodia, oppure il contrario” . Eppure questa volta le impressioni erano positive: “Quest'anno ce la sentivamo bene, pensavamo fosse quello buono visto che l'anno scorso si era parlato molto della nostra esclusione. Quando hanno annunciato Gianluca Grignani, e abbiamo sentito 'Gia..' abbiamo avuto un sussulto…”. Su un aspetto non ci sono dubbi o dilemmi, i Jalisse continueranno a provarci: “Fino al 2040 noi continuiamo a provarci e anche l'anno prossimo presenteremo un nostro nuovo brano”.

Il precedente (con polemiche)

Disponibili a sbarcare all’Ariston in veste di ospiti – ma anche attraverso la trafila per Sanremo Giovani – i Jalisse hanno precisato di non avere niente contro Amadeus. Anzi, è arrivato un messaggio distensivo nei confronti del direttore artistico: “Facciamo un in bocca al lupo a tutti gli artisti presenti e anche lui, che ha fatto tre festival uno più bello dell'altro”.