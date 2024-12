I "Nuovi eroi" aiutano i deboli

Ascolta ora 00:00 00:00

Certo, noi tutti del pubblico siamo più attratti dai brutti fatti di cronaca nera, dai risvolti delle guerre, dalle follie della politica, però ogni tanto possiamo anche soffermarci su storie belle, di persone che fanno del bene e non del male. Di persone che credono ancora in un mondo migliore. Questi rari esempi ce li racconta Nuovi eroi, format prodotto dalla società Stand by Me e in onda tutti i giorni su Raitre alle 20,15 e il sabato (dedicato ai ragazzi-eroi) alle 20,35, ma disponibili anche su RaiPlay. I protagonisti sono insigniti dal presidente della Repubblica Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica. Tra le storie di questa settimana c'è quella di Padre Vincenzo Bordo, da più di trent'anni vicino alle persone più povere di Seul, in Corea, dove ha fondato «Casa di Anna». Poi quella di Mattia Abbate, affetto da distrofia muscolare di Duchenne: con la sua verve da scrittore, cura una rubrica dedicata alla disabilità con cui aiuta altre persone e denuncia i disservizi legati all'handicap.

E poi Marco Caprai (puntata in onda stasera) che ha dato lavoro a oltre duecento persone richiedenti asilo nella sua azienda vinicola di Montefalco in Umbria. E ancora Sarah Sclauzero (nella foto, in onda domani) che ha fondato l'associazione «Me.Dea», con l'intento di supportare le donne vittime di violenza in ogni sua forma.