I primi compiti, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Conto alla rovescia per la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 9 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 12 ottobre alle ore 14 su Canale 5. L’appuntamento, come sempre, si prevede ricco di tante esibizioni e ospiti. Anche in questa puntata gli allievi saranno chiamati a mettersi in gioco a centro studio con performance di ballo e canto per difendere la maglia che garantirebbe loro, almeno per il momento, la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la terza puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Flavia, allieva di Anna Pettinelli, seguita da Valentina, Plasma e Penelope a parimerito, Riccardo, Gard. Terzultimo e penultimo (che non sono stati mostrati) dovrebbero essere Michelle e Frasa. In fondo alla classifica troviamo, invece, Opi (allievo di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Tommaso (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Emiliano, Matilde, Maria Rosaria. Terzultimo e penultimo (che non sono stati mostrati) dovrebbero essere Pierpaolo e Alessio e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Alex, il ballerino di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

La terza puntata di Amici vedrà 4 allievi in sfida. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse, che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Opi e Alex – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche il cantante Michelle e il ballerino Alessio.

Nella scuola arrivano anche i primi compiti; così, l'allievo di Alessandra Celentano, Tommaso ha affrontato un compito voluto dal maestro Emanuel Lo che l'ha giudicato insufficiente.

Gli ospiti della terza puntata

Ospiti d’eccezione della terza puntata del pomeridiano,

. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il ballo),(per il canto).