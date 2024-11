Ilary Blasi torna su Netflix. La sua verità sulla sua vita con Bastian Muller

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo giorni di voci e indiscrezioni è arrivata la notizia ufficiale: Ilary Blasi torna su Netflix con la nuova serie "Ilary". Il prossimo 9 gennaio sulla piattaforma di streaming uscirà il secondo capitolo della storia che vede protagonista Ilary Blasi e la sua vita.

Da docufilm a serie

Il progetto nasce come sequel del docufilm "Unica", uscito lo scorso novembre con argomento centrale la fine del matrimonio con Francesco Totti, la crisi e la separazione, ma è a tutti gli effetti una nuova serie con ben cinque episodi, nei quali la conduttrice romana racconta la sua vita dopo l'addio a Totti. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, "Ilary" mostrerà la conduttrice in una veste differente dalla precedente, dove il dolore, il gossip e la malinconia di "Unica" vengono sostituiti da un racconto esuberante, ironico e imprevedibile della nuova vita della Blasi.

Di cosa parla "Ilary"

Negli scorsi giorni Ilary Blasi è volata a New York per festeggiare due anni insieme a Bastian Muller e nella Grande mela ha girato alcune scene, che saranno centrali nella serie in onda su Netflix dal 9 gennaio. New York, infatti, è la città che ha fatto innamorate l'imprenditore tedesco e la conduttrice alla fine di un viaggio, che Ilary aveva intrapreso durante la crisi con Totti e al quale si fa riferimento anche nel docufilm "Unica".

Per la prima volta Bastian Muller si racconterà davanti alle telecamere parlando della storia con Ilary e del loro primo incontro fino ai giorni nostri. Durante l'estate la coppia ha girato altre scene della serie, nella quale compariranno ancora una volta le storiche amiche della conduttrice e le sue sorelle.

Il trailer della serie

Fuori dalle riprese, invece, i figli di Ilary e Francesco. L'ex capitano della Roma non avrebbe dato il nulla osta per la loro partecipazione alla serie, ma si tratta di voci. Dunque, "Ilary" si preannuncia senza filtri e molto diversa dalla precedente. Sui canali social di Netflix è già stato pubblicato il trailer che anticipa l'uscita dalla nuova serie e il filmato ha già attirato l'attenzione del pubblico.

Nel promo Ilary chiede a una(figura chiave nella nuova serie) come andrà la sua serie e se avrà successo; una scena che mostra il lato più autoironico e leggero della conduttrice, che caratterizzerà la sua nuova serie.