La polizia dà ragione a Totti: "La tata era in casa". Cosa rischia ora Ilary Blasi

Alla fine, è arrivato il colpo di scena. A fare chiarezza sulla denuncia per abbandono di minore sporta da Ilary Blasi contro l'ex marito è stata la polizia, che sembra confermare la versione dell'ex capitano della Roma su ciò che è accaduto a maggio 2023.

La telefonata di denuncia

Attualmente Francesco Totti è indagato per il reato di abbandono a seguito della telefonata di denuncia fatta dall'ex moglie nel maggio 2023. Il Corriere riferisce che era quasi la mezzanotte, quando la conduttrice telefonò al 112 per segnalare che la figlia, Isabel, in affidamento al padre secondo gli accordi della separazione, era sola in casa. All'operatore che raccolse la telefonata Ilary Blasi disse che la figlia era sola mentre il padre, Francesco, era andato a cena in un ristorante poco distante dall'appartamento. Glielo aveva confessato la bambina poco prima, durante la consueta video-chiamata serale. Una pattuglia della Questura raggiunge l'abitazione di Francesco Totti a Roma nord, in zona Vigna Clara, e dopo avere bussato alla porta scoprono che Isabel non è sola in casa.

La versione della polizia

"Gli agenti suonano e la donna che apre loro la porta chiarisce subito il proprio ruolo di tata. Si tratta di una signora che abita nel condominio", riferisce il quotidiano, aggiungendo ulteriori dettagli: " Altre volte Francesco Totti, l'ex capitano giallorosso, le ha affidato il delicato incarico di fare da babysitter alla figlioletta di otto anni che in quel momento dorme placidamente nella sua cameretta ". Sul posto sarebbero poi arrivati i nonni materni e lo stesso Totti, rientrato dalla cena. La ricostruzione che fa la polizia smentirebbe dunque Ilary Blasi: " Gli agenti si rendono conto che non c'è reato, la bambina era sorvegliata ". A seguito dell'intervento nessuna segnalazione venne presentata in Procura, ma la pratica è stata riaperta in seguito con l'invio della denuncia da parte di Ilary Blasi.

Cosa rischia ora Ilary Blasi

Il procuratore aggiunto, che coordina la sezione sui maltrattamenti dei minori, Giuseppe Cascini, deciderà nei prossimi giorni se

la posizione di Francesco Totti oppure chiudere definitivamente l’inchiesta. Intanto l'ex capitano della Roma sta valutando una contro-denuncia a nome dell'ex moglie con l'accusa di