"Gli impegni non ti mancano": la frecciatina di Amadeus a Sinner

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 andata agli archivi come la più seguita delle edizioni condotte da Amadeus, ha avuto come ospite annunciato la sciatrice Federica Brignone, soprannominata la "tigre delle nevi". Sul palco dell'Ariston, alla presenza del co-conduttore Marco Mengoni, c'è stato un momento molto discusso e dibattutto sui social che riguarda la frase di ringraziamento che il direttore artistico ha fatto alla Brignone per aver accettato l'invito.

Le parole di Amadeus

Da buon padrone di casa, Amadeus le ha dato subito il benvenuto e poi ha pronunciato una frase finita inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento. " Benvenuta! So che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare, anche come grande fan del festival di Sanremo", le ha detto il conduttore. Pochi secondi per pronunciare queste parole di cui si discute da molte ore: la maggior parte degli utenti sui social l'hanno interpretata come una chiara, e per nulla velata, frecciatina nei confronti di Jannik Sinner a lungo corteggiato e invitato a Sanremo.

L'invito declinato

Come molti ricorderanno, pochi giorni prima dell'inizio della Kermesse canora, il conduttore ha inoltrato un invito a mezzo social. " Sono qui per farti pubblicamente l'invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation. Vieni a Sanremo, Jannik, in una delle cinque sere", aveva detto in un primo momento, salvo poi correggere il tiro 24 ore dopo alcune polemiche sull'utilità che un campione come Jannik, pieno di impegni e allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti, potesse distrarsi per salire sul palco dell'Ariston.

Il numero uno del tennis italiano, con la sua solita compostezza e educazione, ha ringraziato Amadeus dicendo che il Festival lo avrebbe guardato da casa. " Farò il tifo da casa. È un evento bello ma dopo questi giorni guardo in avanti e quando dovrei andare a Sanremo sono già a lavorare. Non andrò a Sanremo ", ha dichiarato il fresco campione degli Australian Open.

Le reazioni social