Sanremo 2024, record di share: la miglior prima serata degli ultimi 5 anni

La 74esima edizione del festival della canzone italiana si è aperta con un nuovo record. Amadeus ha superato se stesso e nella serata di debutto del suo quinto Sanremo ha portato a casa uno share di 65.1%, contro il 62,4% registrato lo scorso anno. Parlando in numeri, si tratta del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni da lui condotte. Dal punto di vista del pubblico, invece, i numeri risultano leggermente inferiori rispetto alla passata edizione. Lo scorso anno, infatti, la prima serata venne vista da 10.757.000 spettatori mentra ieri sera l'ascolto medio è stato di 10.561.000 di spettatori. Positivo invece il dato dell'inizio della prima serata (dalle 21.25 alle 23.31), che è stato visto da un milione di spettatori in più rispetto allo scorso Sanremo (14.160.000 milioni nel 2023, 15.075.000 milioni di spettatori nel 2024).

Il ritmo serrato dettato dalle trenta canzoni in gara non ha scoraggiato il pubblico, che è rimasto incollato agli schermi dalle 20.40, orario di inizio della diretta, fino all'1.54, quando Amadeus ha passato la linea a Fiorello per il dopo Festival. Entrando nel dettaglio delle statistiche, sulla base delle fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.25 alle 23.31) ha raccolto 15.075.000 milioni di spettatori per uno share del 64.3 %. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.59) è stata vista da 6.527.000 milioni di spettatori e il 66.9% di share.

Lo scorso anno la prima parte, dalle 21.18 alle 23.44, era stata vista da 14,160.000 di persone (61.7% di share), mentre dalle 23.48 alle 01.40 aveva raccolto 6.296.000 spettatori per il 64.4% di share. A fare impennare l'asticella dello share è stata la parte centrale dello spettacolo quella dopo la mezzanotte, momento nel quale Marco Mengoni si esibito in un medley e sul palco sono saliti Emma, Mr Rain, i Ricchi e Poveri, Il Volo e Renga e Nek.

La serata dedicata al primo ascolto dei brani non ha riservato particolari sussulti dal punto di vista degli imprevisti e delle curiosità. Tutto è scivolato via come da scaletta e anzi, alla fine, lo show si è concluso addirittura in anticipo per la gioia del pubblico, che sembra avere ripagato Amadeus rimanendo incollato ai teleschermi. Il risultato del 65.1% di share raccolto nella prima serata del festival di Sanremo è anche il miglior risultato in termini di share negli ultimi ventinove anni. Insuperabile l'edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo che, affiancato da Claudia Koll e Anna Falchi, fece registrare il record di ascolti (65.15% di share); un dato che rimane tuttora imbattuto anche da Amadeus. La prova del nove sarà la seconda serata, al via tra meno di dodici ore, quando sul palco torneranno quindici dei trenta cantanti in gara, che saranno presentati dai quindici che si esibiranno giovedì 9 febbraio.