Sanremo 2024, Federica Brignone ospite della prima serata del Festival

Amadeus non demorde e ci riprova con il mondo dello sport. Questa volta, però, l’invito è per la campionessa di sci Federica Brignone che, questa sera, martedì 6 febbraio, sarà ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2024. La sportiva, infatti, ha accettato l’invito del direttore artistico e conduttore della kermesse dedicata alla canzone italiana.

Federica Brignone e l’ipotesi del Festival di Sanremo

Dalle piste da sci al palco dell’Ariston. Federica Brignone è la prima sciatrice ospite del Festival di Sanremo. L’invito di Amadeus arriva con un tempismo perfetto. Proprio recentemente, la campionessa, intervistata dal Tg1, aveva fatto sapere che avrebbe accettato molto volentieri un invito al Festival: “Per me sciare è musica, lo sci ha un ritmo. Il gigante, lo slalom, la discesa hanno un ritmo. Quindi vivo la musica mentre scio. Sicuramente sarei più agitata su quel palco che durante una gara di sci perché la neve è il mio habitat e il palco un po’ meno. Ma sarebbe una bellissima cosa”, aveva detto.

Poi, in quell’occasione aveva anche fatto i suoi complimenti a Sinner, l’altro grande sportivo che – a quanto pare – Amadeus avrebbe voluto all’Ariston. Tuttavia, sembra che Sinner abbia declinato l’invito. “Jannik è un grande giocatore. Mi piace perché è molto umile, molto corretto in campo. Non lo conosco personalmente, ma lo guardo giocare perché il tennis fa parte delle mie passioni più grandi, – aveva rivelato Federica – soprattutto quelle da guardare in tv. È uno sport che mi piace molto. Una partita con lui? Credo non vedrei la pallina nemmeno di striscio anche se mi piacerebbe da morire”.

La reazione della campionessa all’invito di Amadeus

“All'inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l'occasione per vivere un'esperienza unica”, ha rivelato ai microfoni dell’Ansa la campionessa che è pronta a calcare il palco più prestigioso della televisione italiana. La Brignone, d’altronde, è sicuramente consapevole dell’importanza del Festival di Sanremo per la promozione del suo sport anche in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Poi, ha raccontato: “La musica mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso. Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini. Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro”.

E ancora: “Lo sport è una continua sfida con se stessi, richiede impegno, serietà, dedizione. Nella mia carriera non mi sarei mai aspettata di fare le cose che ho fatto, ogni volta mi sorprendo di riuscire a farcela”. A proposito del collega sportivo Sinner e del suo no al Festival, la Brignone ha chiosato: “Rifiutare è una scelta difficile, ma da atleta lo capisco, perché hai il tuo programma e vuoi concentrarti su quello. Nel mio caso la proposta è caduta bene, perché sono riuscita a organizzarmi in modo da esserci. Ma Jannik è giovane, avrà altre occasioni”.