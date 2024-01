“Inibire Amadeus”. Ancora guai per la pubblicità occulta di Ferragni a Sanremo

Il festival di Sanremo si avvicina a grandi passi ma in Italia permangono ancora gli strascichi della precedente edizione. In particolare, a continuare a tenere banco è il caso della pubblicità occulta fatta sul palco del teatro Ariston da Amadeus e Chiara Ferragni a Instagram. Per questo specifico caso, l'Agcom ha sanzionato l'azienda pubblica con un'ammenda da 175mila euro, contro la quale la Rai ha presentato ricorso. La decisione è prevista per il prossimo 31 gennaio presso il Tar del Lazio ma l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt), che si è costituita dinanzi al Tar in rappresentanza dei telespettatori, ora annuncia sul caso una nuova battaglia legale.

L'associazione ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di rigettare la richiesta di rimborso ma anche di valutare due istanze. La prima riguarda il pagamento della multa, che non può essere in capo alla Rai, quindi agli utenti che pagano il canone, per un errore compiuto da Amadeus e da Ferragni. Secondo Assourt, infatti, devono essere i due responsabili a pagare di tasca propria il corrispettivo della sanzione, senza che questa gravi sulle tasche degli italiani. La seconda riguarda solamente il conduttore del Festival, che sarà sul palco nella stessa veste anche tra meno di 20 giorni per la nuova edizione, per il quale è stata chiesta l'inibizione per la violazione della clausola etica del contratto.